Serie A 2019-2020, ufficializzato il calendario delle soste e dei turni infrasettimanali

Calendario Serie A 2019 2020 | Soste e turni infrasettimanali | Date

Cresce sempre di più l’attesa per il calendario della Serie A 2019 2020. La Lega non ha ancora ufficializzato la data del sorteggio, durante il quale scopriremo tutte e 38 le giornate del prossimo campionato italiano.

Nell’attesa, però, si conoscono già le date della prossima Serie A: quella di inizio e fine campionato, come anche quelle di tutti i turni infrasettimanali e delle soste che verranno osservate durante la stagione, sia per le partite della Nazionale, sia per le festività.

Non solo calciomercato, dunque: ogni estate, tutti gli appassionati di calcio sono alla disperata ricerca dei calendari della Serie A. Un po’ per studiare al meglio le avversarie della loro squadra del cuore, un po’ per iniziare a programmare qualche capatina allo stadio.

Ecco le principali date del campionato di Serie A 2019 2020.

Calendario Serie A 2019 2020 | Quando inizia e quando finisce il campionato

Iniziamo dall’informazione più importante. Quando inizia il campionato? La data di inizio della prossima stagione è il 25 agosto.

La conclusione della Serie A, invece, è attesa per il 24 maggio. Entro quella data, dunque, si scoprirà la nuova squadra campione d’Italia. Sarà ancora la Juventus dei record, forte di 8 scudetti consecutivi e con in panchina quest’anno Maurizio Sarri? La strada è lunga e tortuosa.

Calendario Serie A 2019 2020 | Le date delle soste

Le soste saranno in totale cinque: quattro per la Nazionale e una a cavallo tra Natale e Capodanno. Non ci sarà il Boxing Day, ovvero le partite nel giorno di Santo Stefano.

Dopo l’esperimento della scorsa stagione, la Lega ha deciso di non rinnovare l’iniziativa. Così ci sarà una lunga sosta invernale, tra il 29 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020.

Ecco le date di tutte le soste della Serie A 2019 2020:

Domenica 8 settembre 2019 (Nazionali)

Domenica 13 ottobre 2019 (Nazionali)

Domenica 17 novembre 2019 (Nazionali)

Domenica 29 dicembre (sosta invernale): ripresa il domenica 5 gennaio 2020

Domenica 29 marzo 2020 (Nazionali)

Calendario Serie A 2019 2020 | Le date dei turni infrasettimanali

Per quanto riguarda i turni infrasettimanali, importanti per recuperare il tempo “perso” nelle soste ma allo stesso tempo molto dispendiosi dal punto di vista delle energie delle varie squadre, saranno in totale tre.

Eccoli:

Mercoledì 25 settembre 2019

Mercoledì 30 ottobre 2019

Mercoledì 22 aprile 2020

Calendario Serie A 2019 2020 | Le date della Coppa Italia

In contemporanea, la Lega Serie A ha pubblicato anche le date della Coppa Italia 2019 2020.

Come sempre, la maggior parte delle partite – soprattutto quelle più importanti, che coinvolgono anche le big che accedono direttamente agli ottavi di finale – sono in programma nell’anno nuovo, tra gennaio e marzo.

Si comincia, invece, il 4 agosto con il turno eliminatorio. Finalissima, infine, il 13 maggio 2020. Ecco le date della prossima Coppa Italia:

Primo turno eliminatorio: Domenica 4 agosto 2019

Secondo turno eliminatorio: Domenica 11 agosto 2019

Terzo turno eliminatorio: Domenica 18 agosto 2019

Quarto turno: Mercoledì 4 dicembre 2019

Ottavi di finale: Mercoledì 15 gennaio 2020 e mercoledì 22 gennaio 2020

Quarti di finale: Mercoledì 29 gennaio 2020

Semifinale di andata: Mercoledì 12 febbraio 2020

Semifinale di ritorno: Mercoledì 4 marzo 2020

Finale: Mercoledì 13 maggio 2020