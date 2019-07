Grecia, atterraggio a bassa quota – Un aereo della British Airways è atterrato sfiorando le teste di un gruppo di turisti a Skiathos, in Grecia.

Poco prima di giungere sulla pista di atterraggio dell’aeroporto, il velivolo Embraer E190 della compagnia britannica ha letteralmente sfiorato i corpi delle persone raggruppate accanto alla pista.

In realtà, l’aeroporto dell’isola greca è celebre tra gli amanti dell’aviazione per essere quello in cui avvengono le operazioni di volo più spettacolari al mondo, accanto a una spiaggia e a una strada provinciale dove generalmente le persone si riuniscono proprio per assistere all’arrivo degli aerei.

La piccola infrastruttura che sorge sul mar Egeo è conosciuta come “La Saint Martin dell’Europa”, dal nome dell’isola caraibica in cui si verificano atterraggi e decolli simili, al Princess Juliana International Airport, accanto alla spiaggia di Maho.

La maggior parte dei turisti che ha ripreso l’atterraggio del volo della British Airways all’aeroporto di Skiathos era lì apposta, munita di macchina fotografica e telecamera. Eppure sembra che quest’atterraggio abbia superato ogni record: nel filmato, i turisti vengono spinti al suolo dal vento, provocato dal passaggio dell’aereo.

Nel filmato creato dall’account Youtube di appassionati di atterraggi a bassa quota, Cargospotter, si notano una serie di atterraggi simili a quello dell’Embraer E190, sempre all’aeroporto Skiathos, in cui gli aerei di ogni compagnia, da Volotea a Tunis Air, sfiorano il mare e le teste dei passanti.

“Abbiamo visitato Skiathos per la quarta volta in quattro anni perché è uno dei posti più spettacolari al mondo per gli amanti dell’aviazione e degli atterraggi spettacolari. A volte, quando il tempo è sereno, fino a 100 persone appaiono dietro alla pista per guardare gli atterraggi e i decolli degli aerei”, scrive lo staff dell’account nella descrizione del video Youtube.

Eppure all’ingresso della pista di atterraggio appare un cartello con la scritta: “Pericolo. Tenersi lontani dal passaggio degli aerei”.

Secondo gli appassionati, gli atterraggi all’aeroporto greco sono ancora più spettacolari di quelli che avvengono nell’isola dei Caraibi perché i modelli a cui è concesso l’utilizzo della pista sono relativamente grandi, e così le scene dei velivoli che volano a bassa quota risultano davvero spettacolari.

