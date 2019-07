🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 15 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Parigi a tutti i costi | Temptation Island | 2 Fast 2 Furious

ASCOLTI TV 15 LUGLIO 2019 LUNEDI’– Nuova giornata per sapere chi la partita degli ascolti nella serata televisiva di ieri, 15 luglio 2019. In questa stagione estiva non ci si attende grandi numeri per quanto riguarda lo share di nessuna rete, ma ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie. Sui piccoli schermi, anzi, possiamo continuare a trovare diverse forme d’intrattenimento, con nuove serie televisive o amate repliche.

Ieri sera c’erano diversi film in programmazione: Rai 1 ha trasmesso la commedia francese Parigi a tutti i costi, mentre su Rai 3 è andato in onda Before I Go to Sleep con Nicole Kidman e Colin Firth. Passando a Mediaset, su Italia 1 i telespettatori hanno potuto rivedere 2 Fast 2 Furious, mentre Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata del reality Temptation Island.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di lunedì 15 luglio 2019?

Ascolti tv | 15 luglio 2019 | Lunedì | Chi ha vinto la serata

Nella serata di lunedì 15 luglio ad aver fatto il pieno di ascolti è stato Canale 5 che con la nuova puntata di Temptation Island ha ottenuto uno share molto alto, del 23.3%, pari a 3.953.000 spettatori. Al secondo posto Rai1, che invece con la trasmissione della commedia francese Parigi a tutti i costi ha guadagnato 2.943.000 spettatori all’ascolto, pari al 14.1% di share.

Passando a Rai 2, Hawaii Five-0 ha coinvolto 1.097.000 spettatori con il 5.5% di share, mentre Italia 1 con 2 Fast 2 Furious ha interessato 1.084.000 spettatori (5.3%).

Su Rai3 Before i go to sleep è stato visto da 1.191.000 spettatori (pari ad uno share del 5.5%) e Quarta repubblica su Rete 4 ha invece totalizzato un a.m. di 1.116.000 spettatori (5.9% di share).

Un Giorno di ordinaria follia ha invece fatto registrare a La7 517.000 spettatori (2.7% di share), mentre TV8 con Agente 007 – Thunderball: Operazione Tuono è stato visto da 18.000 spettatori (2.2% di share). Infine sul Nove Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri lo hanno guardato in 436.000 (2.1%).

Ascolti tv | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia di access prime time ad ottenere il maggior share è stato Rai1 con Techetechetè, che è stato visto da 3.760.000 spettatori (17.2% di share). Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint ha sfiorato lo share del primo canale Rai con i suoi 3.563.000 spettatori e uno share del 16.4%.

Tornando alla tv pubblica, Rai2 con Tg2 Post ha invece coinvolto 973.000 spettatori (4.4% di share), mentre CSI su Italia 1 ha interessato 1.083.000 spettatori (5.1% di share).

Su Rai3 Vox Populi è stato la scelta di 973.000 spettatori (4.9%), mentre Un Posto al Sole di 1.666.000 (7.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha poi visto 1.045.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.201.000 (5.5%) nella seconda, mentre su La7 In Onda è stato seguito da 1.361.000 spettatori (6.2%).

Su TV8 4 Ristoranti lo hanno guardato in 573.000 (2.7% di share), mentre sul Nove Cucine da Incubo è piaciuto a 235.000 spettatori (1.1% di share).

