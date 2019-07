William e Kate, a Wimbledon la verità sulla crisi: “Da quel dettaglio si capisce tutto”

William Kate Wimbledon – Lo storico torneo di Wimbledon si è chiuso con una finale epica, quella tra Roger Federer e Novak Djokovic. Il serbo ha vinto al tie break quinto set dopo quasi 4 ore di partita.

Nella memoria degli sportivi resteranno quindi le straordinarie gesta dei due campioni. La finale, però, da un punto di vista più “pop” verrà ricordata anche per la presenza di moltissimi vip.

Tra questi, immancabili, c’erano i reali inglesi. E sono stati proprio loro, come spesso accade, a rubare la scena.

Kate Middleton ha premiato Djokovic e si è distinta anche per una carezza allo sconfitto, il leggendario Roger Federer.

Ma non è tutto: Kate ha assistito alla partita dalla tribuna con il marito, il principe William. Secondo una esperta di linguaggio del corpo intervistato dal The Sun, proprio dall’interazione tra i due durante la partita sarebbe possibile capire se in famiglia sia tornato il sereno.

Da settimane, infatti, si parla di una presunta crisi tra William e Kate. Il primo avrebbe tradito la moglie con una ex modella, Rose Hanbury, un tempo grande amica della duchessa di Sussex.

William ha tradito Kate: spunta una foto clamorosa che testimonia le corna

“La Regina Elisabetta vuole impedire il divorzio tra William e Kate”

Secondo Judi James, l’esperta di linguaggio del corpo intervistata dal quotidiano britannico, il modo in cui William e Kate hanno interagito durante la finale dimostrerebbe come la crisi sia ormai alle spalle.

“La distanza corporea tra i due, lo sguardo fisso e reciproco e gli ampi sorrisi dall’aspetto divertito suggeriscono un forte e ritrovato legame tra i due”, ha detto James. “Un legame di ‘amicizia’ tra coniugi tipico di una coppia affiatata”.

“L’ampio sorriso di William è come un incoraggiamento nei confronti di Kate a migliorare la sua vita e a risollevare il suo umore”.

Il peggio, per la coppia reale, sembra quindi alle spalle.