Tour de France 2019 risultato decima tappa | Vincitore | Chi ha vinto | Oggi 15 luglio

TOUR DE FRANCE 2019 RISULTATO DECIMA TAPPA – La decima tappa del Tour de France 2019 è stata vinta dal belga Wout Van Aert al fotofinish sull’italiano Elia Viviani. Terzo Ewan.

Bravo il corridore della Jumbo Visma a bruciare tutti (anche se di pochissimi centimetri) con un colpo di reni sul traguardo dopo una bella volata.

“Sono veramente emozionato per questa vittoria. Pochi centimetri… Bravi a non farci sorprendere. Nel finale mi sono giocato le mie chance”, le parole di Van Aert pochi istanti dopo l’arrivo.

Il francese Alaphilippe resta in maglia gialla. Da segnalare il tanto, troppo, tempo perso da Pinot che esce dai migliori 10 nella classifica generale. Un risultato clamoroso che rende Geraint Thomas (ora secondo a 1′ 12”) il favorito per la vittoria finale del Tour de France 2019 che domani si fermerà per il primo giorno di riposo.

Tour de France 2019 risultato decima (10) tappa | Classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA DECIMA (10) TAPPA

1 Van Aert 4h 49′ 39”

2 Viviani

3 Ewan

4 Matthews

5 Sagan

6 Philipsen

7 Colbrelli

8 Trentin

9 Naesen

10 Avermaet

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA DECIMA (10) TAPPA

1. Alaphilippe (Fra) in 43h 27′ 15″

2. Thomas (Gbr) + 1′ 12″

3. Bernal (Ecu) +1′ 16″

4. Kruijswijk (Ola) +1’ 27”

5. Buchmann (Ger) +1’ 45”

6. Enric (Spa) +1’ 46”

7. Yates (Gbr) +1’ 47”

8. Quintana (Ecu) +2’ 04”

9. Martin (Irl) +2’ 09”

10. Ciccone (Ita) +2’ 32”

