Temptation Island 2019 streaming quarta puntata | Dove vedere in tv | Diretta | Witty

TEMPTATION ISLAND 2019 STREAMING QUARTA PUNTATA – Lunedì 15 luglio 2019 torna in prima serata su Canale 5 Temptation Island con la sua quarta puntata. Le coppie sono ormai arrivate a un bivio e dovranno scegliere se restare a bordo della nave o abbandonarla per sempre.

Il reality di Canale 5 è condotto per questa sesta edizione ancora una volta da Filippo Bisciglia, che dovrà moderare gli incontri/scontri tra fidanzati e fidanzate.

Tutto quello che c’è da sapere sui 26 tentatori di Temptation Island 2019

Nella quarta puntata di Temptation Island in onda questa sera vedremo ben due falò di confronto: uno è quello richiesto da Andrea per Jessica. La coppia aveva scelto di partecipare al programma dopo aver fatto un passo indietro dalle nozze, ma Andrea non può più tollerare l’intesa di Jessica con il tentatore Alessandro e vuole metterci un punto, nel bene e nel male.

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island

Non è stato annunciato quale sarà la coppia protagonista del secondo falò, ma potrebbe essere chiunque perché nessuno naviga in buone acque.

Ma dove vedere la quarta puntata di Temptation Island? In tv o in streaming?

Tutto quello che c’è da sapere sulla sesta edizione di Temptation Island

Temptation Island 2019 streaming quarta puntata | Dove vederlo in tv

Temptation Island è un programma che va in onda fedelmente su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile in chiaro (il che significa gratuitamente) al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e anche al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Temptation Island 2019 streaming quarta puntata | Dove vederlo in diretta streaming

Chi invece vuole seguire Temptation Island in diretta streaming può farlo grazie a MediasetPlay. La piattaforma messa a disposizione da Canale 5 permette all’utente di usufruire di tutti i suoi contenuti messi in onda. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma (tramite e-mail o Facebook) e poi cliccare il contenuto di vostro interesse, come in questo caso Temptation Island. MediasetPlay è un servizio di streaming usufruibile da computer, smartphone e tablet.

Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della puntata in onda questa sera, lunedì 15 luglio 2019, può farlo grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.

Temptation Island vi aspetta su Canale 5 (e Mediasetplay per la diretta streaming) lunedì 15 luglio 2019 alle ore 21:20.



Il resort in cui si svolge il reality di Canale 5

Temptation Island 2019 streaming quarta puntata | Le coppie del programma

Ecco i profili delle sei coppie di Temptation Island 2019: