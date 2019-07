Temptation Island 2019 anticipazioni quarta puntata | Cosa succede | 15 luglio 2019

TEMPTATION ISLAND 2019 ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA – Il programma più gettonato dell’estate torna anche questo lunedì: Temptation Island va in onda con la quarta puntata questa sera, 15 luglio 2019, e alcune coppie sono quasi giunte al capolinea.

Dopo la terza puntata che ha visto Arcangelo lasciare definitivamente Nunzia e le altre coppie punzecchiarsi tra tentatori e tentatrici, vediamo cosa ci aspetta in questa quarta puntata su Canale 5.

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Temptation Island 2019 anticipazioni | Quarta puntata

Cosa aspettarsi da questa quarta puntata? Tante sorprese piomberanno sull’isola più infuocata dell’estate. Tutte le coppie partecipanti sembrano essere arrivate a un bivio e dovranno decidere se continuare l’esperienza nel programma o abbandonare la nave.

Gli equilibri sono stati spezzati nell’arco della settimana e i tentatori hanno deciso di agitare le acque provocando fidanzati e fidanzate e mettendo a dura prova la loro fedeltà.

Vittorio e Katia, ad esempio, sono in piena crisi: la bionda ha visto il suo fidanzato tra le braccia della tentatrice Vanessa e non ha retto, confusa su quella mossa: che sia un modo per farla ingelosire o una vera e propria infatuazione? Mentre Katia si strugge nel dubbio, Vittorio se la spassa in compagnia della bella Vanessa.

Dove vedere in tv e streaming la quarta puntata di Temptation Island 2019

Intanto, Ilaria – dopo aver visto i video di Massimo in compagnia della tentatrice – sembra essere più che determinata a mettere fine alla loro relazione. “Cosa rimango a fare qua? Non lo voglio più. Voleva un figlio da me e si comporta così”, ha confessato alle altre ragazze nel resort, lasciandosi poi coccolare da Javier che di certo non l’aiuta a schiarire le idee.

Sabrina e Nicola invece? La ragazza ha deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro fidanzamento e Nicola, se fino alla scorsa settimana aveva mantenuto le distanze, nell’arco di questa nuova settimana sembra aver cambiato atteggiamento. Sabrina, che ha voluto prendere le distanze dal tentatore Giulio, è scoppiata in lacrime dopo aver guardato un video di Nicola. “L’ho voluto io, è giusto che si trovi una ragazza più giovane”, ha commentato.

Tutto quello che c’è da sapere sui 26 tentatori di Temptation Island 2019

Temptation Island 2019 anticipazioni | Quarta puntata | Le altre coppie

Spazio anche per David e Cristina, arrivati alla resa dei conti. Mentre David è sicuro dei propri sentimenti e non ha intrapreso alcun rapporto con le altre tentatrici, Cristina ha trovato un’intesa speciale con il tentatore Sammy.

David ha guardato un video che ritraeva Cristina in compagnia del tentatore e la scena l’avrebbe sconvolto. Ma cosa avrà visto?

Ultima coppia (siccome Arcangelo e Nunzia hanno abbandonato il programma) è quella di Andrea e Jessica, una delle più chiacchierate di Temptation Island poiché in molti hanno accusato i due di aver inscenato la loro partecipazione al programma soltanto per popolarità. La giovane coppia avrebbe dovuto sposarsi, ma Jessica ha invece voluto prendere parte al programma di Canale 5 per capire se Andrea è l’uomo giusto per lei.

Mentre Andrea è certo del suo amore per lei, Jessica ha invece sviluppato una forte intesa con il tentatore Alessandro. Un limite per Andrea ormai passato, motivo per cui ha chiesto il falò di confronto.

Ma non sarà l’unico della serata. Per la puntata del 15 luglio, infatti, Temptation Island prevede ben due falò di confronto.

Per scoprire cosa succederà, non perdetevi la quarta puntata in onda su Canale 5.

Il resort in cui si svolge il reality di Canale 5

Temptation Island 2019 anticipazioni | Coppie

Ecco i profili delle sei coppie (scoppiate e non) di Temptation Island 2019:

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2019