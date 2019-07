Stasera in tv Rai 1 | Parigi a tutti i costi | Film | Lunedì 15 luglio 2019

La programmazione tv di stasera, lunedì 15 luglio 2019, offre a tutti gli amanti dei film di Rai 1 una pellicola molto particolare: Parigi a tutti i costi. Si tratta di un film francese del 2013, diretto e interpretato da Reem Kherici, che tratta il delicato tema dell’incontro tra civiltà diverse.

Una commedia divertente, quindi, ma anche molto attuale, in un periodo in cui l’incontro tra persone provenienti da paesi e continenti diversi genera polemiche e divisioni.

Di cosa parla il film

Parigi a tutti i costi racconta la storia di Maya, una giovane stilista nata in Marocco, ma trasferitasi in Francia per lavoro. A Parigi, infatti, lavora in una casa di alta moda. Un percorso lungo, il suo, fatto di lavoro e coraggio.

Da giovane, infatti, ha deciso di lasciare il Marocco per vivere in Europa. Una scelta difficile, ma convinta: Maya, del resto, non ama molto le tradizioni del suo paese.

Per questo motivo, cade nello sconcerto quando – al termine di una serata in discoteca – la polizia parigina la ferma, scoprendo che il suo permesso di soggiorno è scaduto.

Per lei arriva l’espulsione immediata e l’obbligo di rientrare in Marocco, a Marrakech. Nella sua terra, Maya dovrà fronteggiare una famiglia rancorosa, che si è sentita abbandonata, e una serie di usi e costumi che non sente suoi.

Tra equivoci e grandi sorprese, però, Maya scoprirà che in fondo il legame con le sue origini è più forte di quello che pensava.

Orario

A che ora va in onda Parigi a tutti i costi? L’appuntamento è per questa sera, lunedì 15 luglio 2019, alle 21.20 su Rai 1.

Per vedere il film, dunque, basta sintonizzarsi sul primo canale, o sul 501 per vederlo in HD. In alternativa, la pellicola si può vedere anche in streaming su Rai Play.

Trailer

Di seguito, trovate il trailer italiano del film Parigi a tutti i costi:

