Stasera in tv Canale 5 | Temptation Island 2019 | Quarta puntata | 15 luglio 2019

STASERA IN TV CANALE 5 TEMPTATION ISLAND – Torna stasera, lunedì 8 luglio 2019, Temptation Island 2019, il celebre reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Appuntamento stasera in prima serata dalle 21.20. Come sempre spazio a nuovi video, tradimenti, corna e falò di confronto.

Giunto alla sesta edizione, Temptation si conferma il programma leader negli ascolti dell’estate televisiva. Prosegue per le coppie rimaste in gara il loro viaggio nei sentimenti: alla fine dei 21 giorni dovranno decidere se ritornare a casa insieme o separarsi definitivamente.

A condizionare le loro scelte, i tentatori e le tentatrici presenti nei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate. In tutto sono 26 ragazzi e ragazze single che proveranno a far di tutto per rompere l’idillio tra le coppie, che hanno accettato di trascorrere tre settimane lontani all’interno di un resort di lusso in Sardegna.

Stasera in tv Canale 5 | Temptation Island | Le anticipazioni

Dopo l’abbandono di Nunzia e Arcangelo, Temptation Island torna questa sera promettendo ben due falò di confronto: l’unico certo è quello tra Andrea e Jessica. La coppia è entrata nel programma dopo aver rinunciato alle nozze per insicurezza di Jessica, che non ha perso tempo e si è consolata tra le braccia del tentatore Alessandro, una scelta che al suo fidanzato non è andata giù. Di fatto, è stato proprio Andrea a richiedere il falò di confronto per questa sera, lunedì 15 luglio 2019.

Un’altra coppia ferma a un bivio riguarda Vittorio e Katia: i due sono in piena crisi, soprattutto perché Katia è scoppiata in lacrime dopo aver visto Vittorio tra le braccia di Vanessa.

Ilaria, invece, non è disposta a sopportare ancora il divertimento di Massimo tra le braccia di un’altra donna e vuole mettere fine alla loro relazione, nonostante poi si consoli con il single Javier.

Sabrina e Nicola invece hanno visto il loro equilibrio capovolgersi. Nicola ha sempre mantenuto le distanze dalle single del resort fino a questa settimana. Sabrina scoppia in lacrime guardando un video del suo fidanzato.

David e Cristina anche sono alla resa dei conti. David è sicuro dei propri sentimenti, mentre Cristina ha approfondito l’intesa con il tentatore Sammy.

L’appuntamento con la quarta puntata di Temptation Island 2019, dunque, è per questa sera su Canale 5. L’orario di inizio è alle 21.20.