A Temptation Island 2019 sta letteralmente facendo impazzire di gelosia David Scarantino: Sammy Hassan, il bel tentatore del programma di Canale 5, nel corso delle varie puntate si è molto avvicinato a Cristina Incorvaia, compagna di David.

Quella tra David e Cristina è una delle coppie più chiacchierate di questa edizione di Temptation Island, soprattutto a causa del rapporto che sta nascendo proprio tra Sammy e Cristina.

Ma chi è Sammy Hassan? Cosa fa nella vita?

Sammy Temptation Island 2019 | Chi è | Età

Sammy Hassan è uno dei 13 single che partecipano al programma in qualità di tentatori. Il loro obiettivo, come è ben risaputo, è quello di mettere in difficoltà le sei coppie di Temptation Island. E sembra che Sammy ci stia ben riuscendo con la coppia formata da David e Cristina.

Sammy è un vocalist, modello e presentatore romano. Nato nella Capitale il 26 giugno 1985, oggi vive a Milano, dove si è trasferito a causa del suo lavoro.

Il suo cognome è dovuto al fatto che il padre è di origini egiziane. La madre, invece, è italiana. Oltre ad amare la vita notturna, la musica e il divertimento, Sammy Hassan è responsabile di un’azienda di beverage.

Non è totalmente un volto nuovo della televisione. Nel 2001, infatti, è stato eletto Mister Italia, mentre negli anni successivi è stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Ma ancora prima era stato uno dei “Carramba Boys” di Raffaella Carrà.

Sammy Temptation Island 2019 | Vita privata

Essendosi presentato a Temptation Island 2019 nei panni del tentatore, Sammy è ovviamente single. Nonostante ciò, alle spalle il vocalist ha anche un matrimonio, durato quattro anni e mezzo, da cui ha avuto un figlio che oggi ha 2 anni.

Amante del benessere, ha dichiarato di allenarsi ogni giorno e di seguire una dieta equilibrata. Ama inoltre i tatuaggi (ne ha molti in tutto il corpo, soprattutto sul braccio destro).

Sammy Temptation Island 2019 | Instagram

Sammy Hassan ha anche un discreto seguito sui social network. La sua pagina Instagram (qui il suo profilo) è seguita da oltre 5.000 persone. Un numero destinato ad aumentare dopo la sua avventura a Temptation Island 2019.

