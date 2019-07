Usa, ruba auto con tre bimbi a bordo: fermato dalla folla e linciato

Ruba un’auto con tre bimbi a bordo, ma viene fermato e linciato dalla folla.

La drammatica vicenda di giustizia sommaria arriva è avvenuta a Philadelphia, negli Stati Uniti, nella serata di sabato 13 luglio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, e raccontato dalle televisioni locali, i fatti hanno avuto inizio quando Eric Hood, un uomo di 54 anni, si è messo alla guida di un’automobile con tre bambini a bordo, approfittando di una distrazione dei genitori, che erano scesi dalla vettura per comprare qualcosa di mangiare.

La fuga di Hood, però, è durata poco. I genitori dei piccoli, la cui età è di 7 mesi, 3 e 5 anni, si sono messi subito all’inseguimento della macchina, che sono riusciti a raggiungere grazie a piedi grazie al traffico, che ha impedito al ladro di allontanarsi più di tanto dal luogo del furto.

A quel punto il padre dei ragazzi ha tirato fuori dal veicolo l’uomo e ha cominciato a picchiarlo. Riuscito a divincolarsi e a fuggire, Hood è stato bloccato poco dopo dalla folla, che nel frattempo si era radunata sul posto, che ha cominciato a picchiarlo con calci e pugni, lasciandolo inerme sull’asfalto.

Trasportato d’urgenza al Temple University Hospital, Hood è morto poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi ferite riportate.

I genitori dei ragazzini ora rischiano di essere incriminati per la morte dell’uomo. La polizia, inoltre, sta visionando le telecamere della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità delle persone che hanno partecipato al linciaggio dell’uomo.

Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, la “giustizia fai da te” è considerato un serio problema nella città di Philadelphia.

In più di un’occasione, infatti, le persone hanno scelto di intervenire in prima persona per risolvere un caso di criminalità piuttosto che avvertire le autorità competenti.