Da quando, venerdì 12 luglio, il frontman della Vibrazioni Francesco Sarcina ha accusato pubblicamente Riccardo Scamarcio di essere andato a letto con sua moglie, Clizia Incorvaia, l’attore pugliese è oggetto di una vera e propria gogna mediatica. Insulti a non finire per il 39enne, accusato di tradimento ai danni del migliore amico.

Oltre ad essere grande amico di Sarcina, Riccardo Scamarcio è stato anche il suo testimone di nozze nel giugno del 2015. Un tradimento imperdonabile per il cantante, che ha dichiarato: “Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”.

Riccardo Scamarcio, i pesanti insulti dopo lo scoop sul tradimento ai danni del migliore amico Francesco Sarcina

Da quel momento, gli insulti a Scamarcio si moltiplicano sul web. L’attore non dispone di pagine social personali e i commenti di odio nei suoi confronti trovano sfogo sulle numerose fan page a lui dedicate.

“Non pensavo fossi così infame”, scrive qualcuno sulla pagina Instagram dedicata a Scamarcio che conta 37 mila follower.

“Vergogna, studia meglio il copione della vita! Riccardo Scamarcio, se questo sei tu, sei davvero uno schifo di uomo”, infierisce qualcun altro.

“Uomo di m***a, fallito!” aggiunge ancora un altro utente.

Infine: “Attoraccio omuncolo! Ah m***a, al tuo amico a cui hai fatto da testimone! Solo gli animali reagiscono di impulso… Sotterrati!”

Le invettive continuano in un crescendo di violenza verbale. Gli utenti non perdonano a Scamarcio il fatto di avere tradito uno dei suoi più cari amici- forse il più caro- colui che lo aveva scelto come testimone di nozze, un ruolo solitamente affidato ai fratelli o ai parenti più stretti.

Lo scoop è stato sollevato dal settimanale Oggi la settimana scorsa e, da allora, Scamarcio è l’oggetto di un vero e proprio linciaggio generalizzato. Quanto a Clizia Incorvaia, nemmeno nei suoi confronti gli utenti sono stati teneri. Se per questi ultimi Riccardo Scamarcio è un “uomo di m***a”, a lei spetta il ruolo di t***a.

Al momento, il blog di Clizia Incorvaia risulta inaccessibile.