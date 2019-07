Previsioni meteo oggi 15 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 15 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il Meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, lunedì 15 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi lunedì 15 luglio 2019 | NORD

Al nord Italia inizio di giornata all’insegna del maltempo diffuso con precipitazioni in prevalenza temporalesche e di forte intensità. Particolarmente colpite le zone del Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige ed Emilia. Nella tarda mattinata previsto un graduale miglioramento a partire dalle aree più settentrionali. In serata rasserenamenti.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro previste molte nubi sulle aree tirreniche con temporali associati sia sulle aree costiere che su Umbria, Marche ed Abruzzo. I fenomeni potranno assumere carattere intenso tra la mattina e il pomeriggio sulla Toscana.

SUD E SICILIA

Cielo molto nuvoloso su Sicilia e Calabria con rovesci e temporali sparsi. Molte nubi anche sulle altre regioni in ulteriore aumento nel corso del pomeriggio con fenomeni associati. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere temporalesco, localmente intense sulle coste campane.

Previsioni meteo oggi lunedì 15 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo su Piemonte, Liguria, Lombardia centro-occidentale, Emilia e Puglia meridionale. Senza variazioni di rilievo su Molise, Puglia e Isole maggiori. Lieve aumento altrove.

Massime stazionarie su Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania e aree interne della Basilicata. Tenue rialzo sulla Puglia. In marcato calo sulle restanti regioni.

VENTI

Deboli orientali sulla pianura padana con rinforzi nelle aree temporalesche. Forti settentrionali su Piemonte e Liguria. Nord-occidentali sulla Sardegna. Moderati nord-orientali con locali rinforzi sulla Toscana. In prevalenza moderati dai quadranti orientali sul resto della penisola con rinforzi sulle aree tirreniche.

MARI

Molto mossi, localmente agitati il mar Ligure e di Sardegna. Molto mossi il canale di Sardegna, il Tirreno meridionale e lo stretto di Sicilia. Da mosso a molto mosso il basso Ionio. Mossi gli altri mari, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio su basso Adriatico e Ionio settentrionale.