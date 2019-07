Parigi a tutti i costi trama | Storia | Di cosa parla il film | Rai 1

Questa sera, lunedì 15 luglio 2019, su Rai 1 viene trasmessa una commedia francese del 2013, Parigi a tutti i costi: un film con una trama molto particolare, basata sul tema dell’incontro-scontro tra culture.

Parigi a tutti i costi è stato diretto da Reem Kherici, regista e attrice francese di origini italo-tunisine, che è anche la protagonista del film, Maya.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Parigi a tutti i costi

Ma quale è la trama di Parigi a tutti i costi? Di cosa parla la storia narrata nel film? Scopriamolo insieme.

Parigi a tutti i costi trama | La storia raccontata dal film

Il film racconta la storia di Maya, interpretata dalla regista e attrice Reem Kherici. La donna, originaria del Marocco, è una giovane e già affermata stilista. Nonostante la giovane età, infatti, Maya lavora in una importantissima casa d’alta moda francese.

Bella, rispettata e perfettamente integrata, vive a Parigi da più di 20 anni. Tutto nella sua vita sembra perfetto, fino a quando arriva un imprevisto decisamente fuori dal comune. Maya, infatti, una sera va in discoteca con alcune amiche. Al termine della serata, però, viene fermata nei pressi di un normale posto di blocco della polizia. Durante il controllo, gli agenti si rendono conto che la ragazza ha il permesso di soggiorno scaduto.

La protagonista viene automaticamente espulsa dalla Francia. Il provvedimento entra in vigore direttamente il giorno dopo. Così, nel giro di pochissime ore, la rispettata Maya si ritrova cacciata dal paese che l’aveva accolta e rispedita in quello da cui era scappata: in Marocco, precisamente a Marrakech.

Il cast completo del film

Nel suo paese di origine, Maya entra nuovamente in contatto con tutte quelle tradizioni culturali che tanto aveva voluto allontanare da lei. Dopo vent’anni a Parigi, infatti, si è abituata a un ambiente decisamente più chic. In più, deve affrontare il rancore dei familiari, che la rimproverano di essere stata assente per molti anni.

Così, in un turbinio di malintesi e situazioni al limite del possibile, Maya vivrà in modo traumatico questo scontro tra le due culture che ormai vivono in lei. Ma riuscirà anche, con molta fatica, a far sì che le sue due anime facciano pace, accettando finalmente le sue origini e recuperando il rapporto con la famiglia.

Parigi a tutti i costi trama | Di cosa parla

Il tema al centro del film, dunque, è quello dell’incontro-scontro tra culture. Con la protagonista, Maya, che inizialmente non accetta di dover tornare così bruscamente nel suo paese di origine, quel Marocco che anni prima aveva deciso di ripudiare per costruirsi una vita in Europa.

Dallo “scontro” tra culture che si verifica nel momento del suo ritorno a Marrakech, però, si passa a un “incontro” tra le stesse culture, quando Maya incontra un amico di vecchia data e anche grazie al suo aiuto impara a ricostruire il dialogo con la sua famiglia. Scoprendo la bellezza delle proprie origini e di quel di quel tesoro di storia e tradizione che unisce tutti i cittadini di uno stesso paese.

Dove vedere Parigi a tutti i costi in tv e in streaming