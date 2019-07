Parigi a tutti i costi streaming | Dove vedere il film in tv | Rai 1 | Rai Play

PARIGI A TUTTI I COSTI STREAMING – Questa sera, lunedì 15 luglio 2019, su Rai 1 viene trasmessa una commedia francese del 2013, Parigi a tutti i costi. Il film, con protagonista Reem Kherici, che è anche la regista della pellicola, racconta la storia di una ragazza, Maya, che dopo 20 anni in Francia viene rispedita nel suo paese di origine, il Marocco, perché le scade il permesso di soggiorno.

Parigi a tutti i costi è una commedia divertente, ma che fa anche riflettere sui nostri tempi e sull’incontro tra culture diverse che sempre più spesso diventa uno scontro. La protagonista, Maya, d’altronde pensa di non amare il proprio paese, dal quale era andata via per cercare fortuna in Europa. Tuttavia, una volta tornata, si rende conto del legame con la propria terra e con la propria famiglia, nonostante le difficoltà.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Parigi a tutti i costi

Ma dove vedere il film in tv? E in streaming? Di seguito, tutte le informazioni.

Parigi a tutti i costi, dove vedere il film in tv

Come già anticipato, il film viene trasmesso in tv in chiaro, su Rai 1, lunedì 15 luglio 2019. Per vederlo, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sulla prima rete nazionale (o sul 501 del vostro digitale terrestre per la versione in HD), oppure sul 101 del decoder di Sky.

La trama completa di Parigi a tutti i costi

Parigi a tutti i costi, dove vedere il film in streaming

Non sarete in casa nel momento della messa in onda della commedia? Niente paura, potete sempre seguire il film anche in streaming. Come? Grazie a Rai Play, la piattaforma di streaming della Rai che permette a tutti gli utenti di vedere i contenuti che vengono trasmessi in tv anche su pc, smartphone e tablet.

Rai Play è un servizio totalmente gratuito. L’unica cosa che viene richiesta all’utente è di registrarsi con una mail o un social network. Dopodiché si possono gustare i programmi che vanno in onda sulle reti Rai sia in diretta streaming, che on demand.

Il cast completo del film