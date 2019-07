Parigi a tutti i costi film | Trama | Cast | Streaming | Trailer | Rai 1

Parigi a tutti i costi è un film del 2013 diretto e interpretato da Reem Kherici, regista e attrice francese con origini italo-tunisine. Si tratta di una divertente commedia che tratta il tema dell’incontro tra culture diverse, con un pizzico di ironia e con una serie di situazioni tanto comiche quanto assolutamente verosimili.

La pellicola è in programmazione su Rai 1 questa sera, lunedì 15 luglio 2019, a partire dalle 21.25. In questo articolo troverete tutte le informazioni sul film Parigi a tutti i costi: dalla trama al cast, passando per il trailer e tutte le curiosità.

Parigi a tutti i costi | La trama del film

Di cosa parla il film? Parigi a tutti i costi racconta la storia di Maya, una giovane stilista di origini marocchine che vive ormai da molto tempo in Francia. Nella Capitale transalpina, infatti, la donna si è ambientata perfettamente. Ha trovato lavoro in una maison d’alta moda, ha molti amici e non ha assolutamente nostalgia del suo paese.

Purtroppo, però, la situazione è destinata a precipitare: dopo un controllo da parte della polizia, che la ferma dopo una serata in discoteca, Maya si rende conto di avere il permesso di soggiorno scaduto. Il giorno dopo viene immediatamente espulsa dalla Francia e fa ritorno a Marrakech, in Marocco.

Delusa dallo Stato che l’aveva adottata, Maya entra nuovamente in contatto con la storia e la tradizione del suo paese di origine. Una cultura che lei aveva fatto di tutto per mettersi alle spalle, ma che torna prepotentemente nella sua vita. Non mancano situazioni comiche e paradossali, nel suo tentativo di tornare a “Parigi a tutti i costi”. Ci riuscirà?

Parigi a tutti i costi | Il cast

Qual è il cast del film Parigi a tutti i costi? Nella lista degli attori impegnati nella pellicola, quasi tutti appartenenti al mondo della commedia francese, come già anticipato spicca la protagonista, Reem Kherici, in un doppio ruolo davanti e dietro alla cinepresa.

Accanto a lei ci sono Stéphane Rousseau, nel ruolo di Nicolas, Philippe Lacheau in quello di Firmin, Tarek Boudali nei panni di Tarek e Joséphine Drai in quelli di Marine. Shirley Bousquet, inoltre, interpreta Emma, Salim Kechiouche è Mehdi, mentre Cécile Cassel ha il ruolo di Alexendra.

Parigi a tutti i costi | Il trailer

Di seguito, trovate il trailer italiano del film Parigi a tutti i costi, pubblicato come già anticipato nel 2013.

Parigi a tutti i costi | Dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film? La commedia francese viene trasmessa questa sera, lunedì 15 luglio 2019, in prima serata su Rai 1. L’appuntamento, per tutti gli spettatori interessati, è alle 21.25 sulla prima rete nazionale.

Per vederlo vi basterà sintonizzarvi sul primo canale del digitale terrestre. Il film è disponibile anche in HD sul 501.

Se invece volete vederlo in streaming, potete utilizzare il servizio – completamente gratuito – della piattaforma Rai Play. È necessario registrarsi, con una mail o con un account social, per poter vedere in diretta streaming (quindi in contemporanea con la messa in onda in tv) il film Parigi a tutti i costi.

Per alcuni contenuti, inoltre, Rai Play mette anche a disposizione il servizio on demand. Dal giorno dopo della messa in onda, quindi, potrebbe essere possibile rivedere il film in qualsiasi momento, se questo verrà inserito nell’elenco dei contenuti disponibili on demand.