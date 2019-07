Pamela Prati notizie avvocato | Guerra legale | Mark Caltagirone | Nuovo Giallo

Pamela Prati notizie avvocato Guerra legale – Tra Irene Della Rocca e Pamela Prati continua il “duello” a distanza. Prima di raccontarvi le ultime notizie, ricapitoliamo i fatti: la Della Rocca, avvocato stimatissimo negli ambienti romani, ha difeso per diversi mesi la Prati investita dal polverone mediatico dopo il suo annuncio di voler sposare Mark Caltagirone (uomo mai esistito). Ma la Della Rocca, ad un certo punto, ha mollato la difesa rinunciando all’incarico alla vigilia di una delle tante puntate di Live non è la D’Urso, dove si parlava delle nozze e di tutti gli altri risvolti.

Subito dopo l’ex legale della Prati aveva annunciato: “La mia ex cliente deve ancora saldare il conto”. Queste dichiarazioni avrebbero mandato su tutte le furie la Prati. Adesso, spunta un altro giallo. La Della Rocca avrebbe ricevuto dall’ex ballerina del Bagaglino una comunicazione con la volontà di saldare il conto (ricordiamo che è riferito alla prestazione professionale che l’avvocato Irene Della Rocca ha fornito alla Prati nell’arco di alcuni mesi), ma allo stesso tempo la Prati- come ci racconta la Della Rocca – avrebbe detto al suo ex avvocato di essere pronta a denunciarla per una presunta diffamazione.

Il Motivo? Secondo la Prati non avrebbe dovuto parlare con i giornalisti diffondendo il particolare del mancato pagamento della parcella. L’ex showgirl, quindi, si è rivolta ad un nuovo legale (Lina Caputo), che su Instagram commenta le foto della Prati con tanto di frasi ad effetto: “Stupenda, by il tuo avvocato”. Un rapporto idilliaco tra cliente e legale. Meno male.

Pamela Prati notizie avvocato | Le dichiarazioni a TPI dell’ex legale della showgirl

“Ho diritto ad essere compensata per il lavoro svolto”, tuona la Della Rocca, che non ha alcuna intenzione di mollare il colpo pretendendo il saldo della parcella concordata con la ex cliente. Infine, vuole precisare in esclusiva a TPI: “Non ho mai parlato di importi legati alle parcelle. Sono un avvocato, so come comportarmi. Non ci sono assolutamente dati sensibili nell’allarme che ho lanciato. Se un giornalista mi chiama rispondo. Non ho nulla di strano da nascondere”.

Il Prati-gate non va in vacanza. Resta sempre in piedi. E a settembre potrebbero esserci nuovi sviluppi clamorosi. Intanto, la Perricciolo (donna Pamela) avrebbe denunciato ben 36 persone. Ma tra queste non ci sarebbe Pamela Prati.