Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni della settimana 15-21 luglio 2019 | Classifica segni

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 15-21 LUGLIO 2019 – Comincia una nuova settimana e come sempre Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno.

Quali sono i segni fortunati nella settimana che va dal 15 al 21 luglio 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana, che ci porta fino a metà luglio e quindi nel pieno dell’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 15-21 luglio 2019

Cari Ariete, in questa settimana avrete una ritrovata intraprendenza che vi farà da faro per affrontare dei giorni non particolarmente positivi. Sul lavoro, in particolare, dovrete affrontare il sorgere di qualche problematica che riguarda l’ambiente e il rapporto con i colleghi, mentre nelle relazioni sentimentali le comunicazioni saranno difficili e daranno adito a qualche discussione di troppo. Cercate di essere pazienti e, soprattutto, di farvi scivolare addosso le negatività con disinvoltura.

Inizia per voi una settimana in cui sarete armoniosi e vitali. Un atteggiamento, il vostro, che influenzerà positivamente sia il lavoro che un rapporto nato da poco e di cui si stanno ora costruendo le fondamenta. Sarete più audaci del solito, il che vi porterà a fare proposte interessanti al vostro team di lavoro che che funzioneranno e vi faranno acquisire nuova stima professionale. Anche la forza fisica è al top, quindi non potete proprio lamentarvi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Cari Gemelli, il transito di Giove nel vostro segno vi fa sentire più sicuri nonostante nell’ambiente lavorativo sembrano non accorgersi del vostro valore. Eppure non fate altro che mettervi in mostra perché vorreste vedere riconosciuti i vostri sforzi. Non desistete e continuate a fare le vostre proposte originali, prima o poi giungeranno anche i riconoscimenti. Bene l’amore, che recupera terreno dopo una serie di incomprensioni con il partner.

Amici del Cancro, in questa settimana vedrete le vostre ambizioni prendere una grande impennata: il vostro ruolo a lavoro vi va fin troppo stretto ormai e avete necessità di crescere professionalmente. Il vostro capo noterà questa vostra rinnovata carica e non mancherà nell’assegnarvi nuovi compiti più stimolanti. Per quanto riguarda l’amore siete particolarmente sinceri e vogliosi di comunicare affetto e sentimenti. Nuove (e fortunate) opportunità in arrivo per i single.

Cari Leone, in questa settimana vi libererete dalle catene che vi hanno tenuti imprigionati per qualche settimana, ritrovando spontaneità e, soprattutto, voglia di fare. Anche nei confronti del partner, per chi è in coppia, saprete essere più stimolanti, meno critici e più predisposti all’ascolto. Per i single anche si prospettano essere delle giornate molto positive per quanto riguarda incontri e nuove conoscenze: d’altronde è l’atteggiamento a contare moltissimo e voi avrete quello giusto!

Oroscopo Paolo Fox settimana 15-21 luglio | Vergine

In questa settimana che va dal 15 al 21 luglio 2019 darete voce ad alcuni vostri bisogni che nell’ultimo periodo si sono fatti sempre più impellenti. Parliamo della sfera amoroso-sentimentale: non ne potete più di storielle leggere che lasciano ben poco ma avete finalmente voglia di vivere la bellezza di un sentimento vero e profondo. Come “aiuto” in questo senso sarete molto più passionali. I single devono attendersi un week end di caldi brividi emozionali.

In questa settimana dovrete ottimizzare tempi e risorse per cogliere il meglio dalle possibilità che gli astri prevedono che vi si presenteranno, cari amici della Bilancia. In amore, in particolare, cercate di essere consapevoli dei vostri nuovi bisogni, cercando di evitare di rifinire in qualcosa destinato a durare ben poco per via delle incompatibilità caratteriali. Siate lungimiranti, le stelle vi suggeriranno le giuste mosse da compiere.

Amici dello Scorpione, preparatevi a una grande settimana, decisamente migliore di quella che si è appena chiusa. Grazie a dialoghi costruttivi e a una minore voglia di imporre il vostro punto di vista il vostro rapporto di coppia riprenderà forza e intensità. Anche sul lavoro rispetto ai giorni scorsi siete molto più ottimisti e in forma, tanto da contagiare con questa energia anche i vostri colleghi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Per voi del Sagittario il cielo questa settimana sarà sereno o poco nuvoloso. Il vostro rapporto di coppia subirà una nuova scossa dopo essersi un po’ addormentato. Una vacanza piena di relax e sorrisi sarà proprio quello che ci vuole, e non solo per chi ha un partner ma anche per chi lo sta cercando. Sul lavoro è importante spingere il pedale dell’acceleratore per imporsi come un leader all’interno del team: le stelle promettono una grande riuscita.

Cari Capricorno, una nuova positività è proprio quello di cui avevate bisogno per rilanciare sul tavolo della vostra vita professionale e sentimentale. Avete voglia di rinnovamento e i nuovi colori vi calzeranno a pennello. Sul lavoro avrete bisogno di tanta concentrazione per mettere a punto gli ultimi dettagli di un progetto a cui lavorate da tempo. Forza, mancano solo gli ultimi sforzi.

Amici dell’Acquario, in questa settimana gli astri raccomandano riflessione e nessun gesto troppo azzardato. Fin da lunedì, infatti, inizieranno a girarvi in testa strani pensieri e voglie, soprattutto sessuali, che sarà meglio tenere a freno. Anche nel lavoro attenzione a non agire d’impulso, perché più di una persona cercherà di provocarvi per farvi perdere le staffe (e la credibilità di fronte al vostro capo): non concedetegli questa vittoria.

Cari Pesci, in questa settimana sarete più seducenti e irresistibili che mai. I single devono assolutamente sfruttare questo quadro astrale favorevole per cercare di trovare l’anima gemella. Non un compito facile, ma voi saprete essere ambiziosi e perseveranti, anche sul lavoro.