Oroscopo Paolo Fox domani 16 luglio 2019 | Previsioni di domani | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 16 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, martedì 16 luglio 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 16 luglio 2019 | Previsioni

Durante la giornata di domani potrebbe esserci ancora qualche conflitto. Possibili discussioni in amore e sul lavoro. Saturno potrebbe dare qualche problema in merito alla scelta se fare o meno qualcosa…

È il momento di mettersi in gioco: cari Toro, se avete dei progetti li dovete portare avanti con coraggio. Chi lavora in proprio da settembre vorrà fare qualcosa in più. Addio ansie, spazio al lavoro pratico.

Oroscopo Paolo Fox domani 16 luglio 2019 | Gemelli

Durante la giornata di domani l’amore procederà a rilento e sul lavoro potrebbero esserci problemi. Conflitti in arrivo nel weekend. Gemelli, cercate di chiarire tutto quello che non va entro venerdì sera…

Cari Cancro, confusione e intolleranza la faranno da padrone domani, martedì 15 luglio. Sentirete la necessità di confermare un amore. Anche chi ha chiuso da tempo una relazione avrebbe voglia di dichiarare un amore alla stessa persona.

Leone, che dire! In questo periodo tutti gli amori sono importanti, anche una semplice amicizia può diventare qualcosa di più. Alcuni avranno un grande incarico e c’è già chi è stato nominato per fare qualcosa di importante.

Oroscopo Paolo Fox domani 16 luglio 2019 | Vergine

Attenti Vergine: non ostacolate ciò che sta arrivando. Nel prossimo futuro potreste iniziare un nuovo lavoro oppure avere un nuovo incarico, facendo una grande crescita professionale e personale.

Cari Bilancia, cercate di non dare nulla per scontato. Il periodo è un po’ al rallentatore e non dimenticate che Saturno è contrario. I dubbi in amore aumentano di giorno in giorno.

Non siete i tipi che vivono alla giornata… Avete sempre bisogno di garanzie e rapporti solidi, in particolare in amore. Chi ha una storia d’amore da tempo dovrà cercare di evitare discussioni sopratutto durante le giornate di mercoledì e venerdì.

Oroscopo Paolo Fox domani 16 luglio 2019 | Sagittario

Fino a venerdì le stelle saranno grandi per i Sagittario. Un’amicizia nata in questa fase si può trasformare in un amore passionale. Attenzione però: non spendete troppo, gestite bene le vostre finanze.

Molti hanno avuto problemi d’amore tra aprile e maggio. Chi è riuscito a superare questa difficoltà è ancora alle prese con qualche piccolo contenzioso. Chi si è separato, accusa ancora il colpo. Presto il vento cambierà, non temete.

Cari Acquario, in molti state vivendo una fase innovativa ma anche molto stancante, c’è il desiderio di cambiare ma non è così facile come sembra. Tra mercoledì e venerdì cercate di evitare conflitti.

Cari Pesci, la giornata di domani non sarà adatta per fare i furbi. Se avete fatto qualche marachella, probabilmente, verrete scoperti… Fate attenzione.