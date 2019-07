Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 15 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 15 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 15 luglio 2019? Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 15 luglio 2019 | Ariete | Toro | Leone | Cancro | Vergine | Sagittario

Tra i segni più fortunati di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente il Sagittario: grandi prospettive per l’immediato futuro sotto tanti punti di vista per il segno zodiacale che viene da un periodo non proprio entusiasmante. L’aria però è cambiata e ora arriveranno i primi frutti.

Ottime notizie anche il Toro in particolare sul fronte dell’amore: è arrivato il momento di fare progetti importanti anche a lungo termine…

Leone: oggi inizia una settimana importante: cercate solo di non essere troppo spavaldi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 15 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 14 luglio 2019 secondo Paolo Fox c’è quello dei Gemelli: periodo difficile per accordi e trattative. Inoltre in amore c’è qualche perplessità di troppo…

I nati sotto il segno della Vergine potrebbero accusare qualche disagio fisico ma non tutto è perduto.

Infine la Bilancia e lo Scorpione. I primi si sentiranno affaticati e demoralizzati. I secondi invece saranno alle prese con un periodo di riflessione, sopratutto in amore.

