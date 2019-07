Oroscopo Paolo Fox 15 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 15 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 15 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 luglio 2019 | Previsioni

La giornata di oggi vi vedrà un po’ sbandati e in confusione: oggi e domani possibili anche alcuni conflitti. Amore: qualche dubbio in arrivo. La produttività sul lavoro comunque non mancherà. Avete progetti importanti in vista, c’è da lavorare sodo.

Ottime notizie sul fronte dell’amore per i Toro. Se avete al vostro fianco la persona giusta potete approfittare di queste fantastiche stelle per fare progetti a lunga scadenza. Sul lavoro potrebbero maturare delle occasioni importanti…

Periodo difficile per accordi e trattative. Fare attenzione a questioni legali velenose! C’è qualche perplessità anche in amore: in questo periodo nella relazione non c’è grande trasporto e questo provoca nervosismi e dubbi.

Cari Cancro, siete – finalmente – entrati nel mese dell’amore ritrovato. Vi siete liberati di un peso e avete cavalcato l’onda del cambiamento, ma continuano ad esserci critiche e obiezioni sul vostro operato.

Per i Leone si avvicina sempre di più un agosto sensazionale. Oggi inizia una settimana importante: cercate solo di non essere troppo spavaldi o dispotici…

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2019 | Vergine

I nati sotto il segno della Vergine potrebbero accusare qualche disagio fisico ma è arrivato il momento di iniziare a guardare al futuro con entusiasmo e positività, specie per chi ha sofferto molto di recente. Buone notizie sul fronte lavoro.

Vi sentirete affaticati e demoralizzati. In tanti stanno lottando per vincere una battaglia. A fine anno potrebbe arrivare un successo ma avrete bisogno dell’aiuto di persone affidabili. Novità tra mercoledì e giovedì.

Inizia una fase di profonda riflessione, soprattutto in amore. In questi giorni però potreste incontrare una persona che vi farà divertire molto!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2019 | Sagittario

Grandi prospettive per i nati sotto il segno del Sagittario: il mese di agosto sarà clamoroso. All’orizzonte anche la possibilità di trasferirsi. Conflitti su lavoro e in amore? Mettetevi tutto alle spalle. Cambiate l’aria.

Rivoluzione in arrivo per i Capricorno. Se una collaborazione si è interrotta, o sta per interrompersi, potrebbe nascere qualcosa di nuovo. Possibile un tafferuglio d’amore, fate attenzione a non esagerare…

Tanti ripensamenti soprattutto sul lavoro. Avete voglia di cambiare vita e iniziare nuovi progetti. Prevista un po’ di elettricità tra mercoledì 17 e venerdì 19 luglio e qualcuno sarà particolarmente conflittuale…

Cari Pesci, è difficile mantenere sempre tutto sotto controllo, anche se a volte qualche bugia può togliervi dall’impaccio. Volete cambiare lavoro e fare cose nuove.

