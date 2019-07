Oroscopo di oggi 15 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 15 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’Oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 15 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 15 luglio 2019

Prosegue il momento positivo per i nati sotto il segno dell’Ariete: durante la giornata di oggi dovreste riuscire a risolvere alcune questioni complicate che erano rimaste temporaneamente nel cassetto. Dedicherete molto tempo a prospettare possibilità diverse per il vostro futuro imminente ma non solo…

Cari Toro, sapete bene che la perfezione non esiste e forse non fa parte della vita, anche se continuate a inseguirla. Buone notizie in arrivo dall’amore e dal lavoro dove potreste avere delle chance da sfruttare…

Oroscopo di oggi 15 luglio 2019 | Gemelli

Durante la giornata di oggi dovreste godere di una brillantezza mentale, un fascino e una simpatia fuori dal normale. Il Leone (presente nel vostro segno) promuove la già vostra naturale tendenza alla convivialità, che questa giornata vivrete con parenti e amici. Cercate lo svago.

I Cancro tireranno fuori capacità fuori dal comune e quel fascino sempre molto penetrante e suggestivo che li caratterizza. Qualche pianeta vi si è messo contro, ma per voi non è nulla. Tirete avanti senza particolari problemi.

L’euforia la farà da padrona. Malgrado l’inizio della settimana lavorativa, i Leone saranno al top. Giove, Marte, Mercurio tifano alla grande per voi. La vostra naturale esuberanza si amplifica e vi stimola a muovervi, a fare e a realizzare cose in tutti i settori: dall’amore al lavoro.

Oroscopo di oggi 15 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, non è il vostro momento: si prospetta una giornata in salita. La vita familiare, amichevole e affettiva, può risentire di alti e bassi. Ma state tranquilli: come i gatti avete sette vite! Ne uscirete alla grandissima!

Sensibilità, intuito, e la capacità di saper ospitare e ricevere caratterizzeranno la giornata di oggi, 15 luglio 2019. Sarete in grado di intrattenere amici vecchi e nuovi grazie alla vostra brillante personalità, tenendo banco assoluto e guadagnandovi simpatie a destra e a manca. Insomma, una bella giornata per i Bilancia.

Molte iniziative, sotto tutti i punti di vista, da quello lavorativo a quello affettivo, andranno a compimento durante la giornata di oggi o nel prossimo futuro. Malgrado alcuni aspetti non vi soddisfino del tutto, questa giornata si rivelerà molto serena. Bella giornata da sfruttare al massimo.

Oroscopo di oggi 15 luglio 2019 | Sagittario

Durante la giornata di oggi saranno favoriti i rapporti con le sorelle, i fratelli, le figlie e i figli. La vostra naturale spavalderia sarà un po’ in sordina per via dell’altro pianeta dell’intelligenza, Saturno, ben disposto specie per tutti coloro che sono nati nella seconda decade.

Forma fisica eccellente, favorita anche dalla volontà di fare sport. Qualche piccolo disturbo nei rapporti tra i genitori e i figli e tra i fratelli e le sorelle. Nel complesso però non sarà una brutta giornata per i Capricorno.

Cari Acquario, la vita familiare (e quella affettiva in genere) richiedono tutto il vostro impegno. Serviranno equilibrio e comprensione. Sul lavoro sarete un po’ impazzienti e burberi.

L’armonia familiare dovrebbe farla da padrone durante la giornata di oggi grazie al vostro tocco affettuoso e alla capacità di mettere insieme tutte le anime che fanno parte del vostro variegato clan.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.