Oroscopo di domani | 16 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 16 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 16 luglio 2019:

Oroscopo di domani 16 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Quella di domani potrebbe essere una giornata positiva per molti Ariete. Mercurio continua a stazionare nel segno amico del Leone e vi regala un contributo di razionalità e di saggezza, specie se appartenete alla prima decade. In molti riusciranno ad affinare la capacità di vedere l’insieme delle cose e di valutarle al meglio.

Giornata positiva per i Toro anche se molto attiva da un punto di vista pratico. Ottime notizie sul fronte familiare: vi godete l’armonia, in particolare di figli e nipoti. Forma fisica buona, ma dovete tenere sotto controllo i chili di troppo…

Oroscopo di domani 16 luglio 2019 | Gemelli

Durante la giornata di domani la vostra attitudine alla riflessione sui legami affettivi sarà accentuata. I riflettori saranno puntati sui rapporti familiari. La Luna è in un corpo celeste affettivo e legatissimo ai rapporti parentali e richiede da voi un vostro discreto impegno.

Cari Cancro, domani dovreste vivere una giornata serena. Venere e Sole nel vostro segno vi sorridono, facendo in modo che umore e vitalità siano al top. La forma fisica non desta particolari preoccupazioni.

Questo martedì, se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade e in particolare tra il 24 e il 26 di luglio, Mercurio propizio in congiunzione nel vostro segno, vi conferma che le amicizie sono il vero “faro” nella vostra vita.

Oroscopo di domani 16 luglio 2019 | Vergine

Dovrete affrontare un problema patrimoniale, specie se appartenete alla seconda decade. Problema che va risolto in armonia con i vari parenti. Contribuite a riunire i parenti e a trovare la quadratura del cerchio.

Cari Bilancia, per domani sono previsti successi sportivi e mondani, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade. La freschezza caratteriale che emanate è al top: regalatela a chi vi circonda.

La Luna in Capricorno vi rallegrerà l’umore e l’animo. Ottime le indicazioni che riguardano l’intuito e la sensibilità. Insomma, si prospetta un martedì di luglio sereno e tranquillo per gli Scorpione.

Oroscopo di domani 16 luglio 2019 | Sagittario

Dovete assolutamente risolvere questioni di ordine patrimoniale. Tranquilli: nulla di grave. Con tempismo vi liberate di tutte le incombenze e mettete d’accordo chi sembrava avesse posizioni molto distanti dalle vostre…

Durante la giornata di domani alcune piccole difficoltà nella sfera dei rapporti interpersonali saranno alleviate. Durante il pomeriggio l’umore migliorerà e non poco. Godetevi qualche ora di relax.

Cari Acquario, in arrivo tanti doni: espansione sentimentale, gioia in famiglia, prospettive economiche rilevanti… Dopo qualche difficoltà, è arrivato il momento di incassare.

Giove in aspetto dissonante fa allontanare un po’ quella fase di completezza e di benessere che avevate sperimentato nei giorni scorsi. Tranquilli: niente panico. Durante la giornata farete solo un po’ più di fatica a prendere il ritmo.

