Mondiali nuoto 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere tutte le gare

MONDIALI NUOTO 2019 STREAMING TV – Dal 12 al 28 luglio in Corea del Sud (Gwangju) vanno in scena i Mondiali di nuoto 2019. Le gare in piscina inizieranno domenica 21. Ad un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020, i campionati del mondo saranno un banco di prova importante per i nuotatori. La Nazionale italiana, dopo l’ottima figura fatta agli Europei a Glasgow (Gran Bretagna), vuol replicare anche in un ambito mondiale e dimostrare di essere all’altezza della situazione.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL MONDIALE DI NUOTO 2019

Dove vedere tutte le gare dei Mondiali di nuoto 2019 in tv o live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Mondiali nuoto 2019 diretta tv: dove vedere tutte le gare in tv gratis

Le gare del Mondiale saranno trasmesse in chiaro (gratis) dalla Rai. La tv di Stato ha infatti acquistato i diritti dell’evento e mostrerà su due canali (RaiSport e Rai 2) le varie gare in programma. A che ora? Gli orari sono – ovviamente – variabili, ma indicativamente la maggior parte delle gare si terranno al mattino.

Mondiali nuoto 2019 diretta: dove vedere le gare in live streaming

Sarà possibile seguire l’evento sportivo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it. Il servizio è totalmente gratuito, ma per accedervi bisogna registrarsi tramite indirizzo mail o social network (Facebook). Come funziona RaiPlay? Semplicissimo: una volta effettuata la registrazione, bisogna cliccare sul menu in alto a sinistra e selezionare la voce “Dirette”. Una volta nella sezione, cliccare sul canale cercato (nel caso dei Mondiali di nuoto: Rai 2 o RaiSport) e dare il play. Buona visione!

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE GARE

Quali sono gli italiani in gara ai Mondiali di nuoto 2019? Di seguito l’elenco completo dei nuotatori azzurri:

Simona Quadarella negli 800 stile libero in 8’25”55 e nei 1500 stile libero in 16’04”02

Gabriele Detti nei 400 stile libero in 3’43”36 RI= e negli 800 stile libero in 7’43”83, 4×200 stile libero

Marco De Tullio nei 400 stile libero in 3’46”89

Martina Carraro nei 100 rana in 1’07”04, 4×100 mista, 50 rana in 30”52

Arianna Castiglioni nei 100 rana in 1’07”11

Federico Burdisso nei 200 farfalla in 1’54”64 RI-RIC-RIJ

Andrea Vergani 50 stile libero in 21”53

Elena Di Liddo nei 100 farfalla in 57”80, 4×100 mista

Thomas Ceccon nei 100 dorso in 53”60 RIJ, 4×100 mista

Fabio Scozzoli nei 100 rana in 59”52, 4×100 mista, nei 50 rana in 26”82

Federica Pellegrini nei 200 stile libero 1’56”60 e nei 100 stile libero in 53”72, 4×200 sl e 4×100 mista

Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero in 7’45”35, nei 1500 stile libero in 14’38”34

Alessandro Miressi 4×100 sl in 48”32 e 4×100 mista

Manuel Frigo 4×100 sl in 48”56

Santo Yukio Condorelli 4×100 sl in 48”57

Margherita Panziera nei 100 dorso in 59”77, 4×100 mista, nei 200 dorso in 2’05”72 RI

Matteo Restivo nei 200 dorso in 1’56”45

Piero Codia nella 4×100 mista in 51″75

Filippo Megli nei 200 stile libero in 1’46”56, 4×200 stile libero

Benedetta Pilato nei 50 rana in 30”61 RIC-RIJ-RIR

Nicolò Martinenghi nei 50 rana in 26”98

Domenico Acerenza

Stefano Ballo

Alessandro Bori

Stefano Di Cola

Luca Dotto

Luca Pizzini

Simone Sabbioni

Ilaria Bianchi

laria Cusinato

Giulia Gabbrielleschi

Silvia Scalia