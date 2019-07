Mondiali nuoto 2019 programma | Gare | Calendario | Date | Orari | In tv

MONDIALI NUOTO 2019 PROGRAMMA – Dal 12 al 28 luglio 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, vanno in scena i Campionati Mondiali 2019 di nuoto, la massima rassegna internazionale, ideata nel 1973 ed organizzata dalla Fina a cadenza biennale. In palio 76 titoli iridati. Le varie gare verranno trasmesse in diretta tv (in chiaro, gratis) su Rai Sport e Rai 2. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma (gratuita, ma bisogna registrarsi) RaiPlay.it.

Ma qual è il programma completo dei Mondiali di nuoto 2019? Ecco tutte le gare data per data:

VENERDÌ 12 LUGLIO

03.00-06.00 TUFFI – 1 m maschile, preliminari

03.10-04.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Solo tecnico, preliminari

08.00-10.30 TUFFI – 1 m femminile, preliminari

08.00-11.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Duo tecnico

SABATO 13 LUGLIO

02.00-03.15 NUOTO DI FONDO – 5 k m maschile

02.00-04.00 TUFFI – 3 m sincro maschile, preliminari

03.00-04.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Duo misto, preliminari

05.00-06.30 TUFFI – 10 m sincro misto, finale

08.00-09.15 TUFFI – 1 m femminile, finale

11.00-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Solo tecnico, finale

12.45-14.15 TUFFI – 3 m sincro maschile, finale

Mondiali nuoto 2019 programma | DOMENICA 14 LUGLIO:

01.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Sudafrica-Olanda

02.00-04.00 TUFFI – 10 m femminile, preliminari

02.00-04.15 NUOTO DI FONDO – 10 km femminile

02.50 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Nuova Zelanda-USA

03.00-06.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Tecnico a squadre

04.10 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Canada-Russia

05.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Ungheria-Corea del Sud

08.00-09.30 TUFFI – 1 m maschile, finale

09.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Cuba-Kazakhstan

10.50 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Grecia-Spagna

11.00-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Duo tecnico, finale

12.10 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Giappone-Cina

12.45-14.15 TUFFI – 10 m sincro femminile, finale

13.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Italia-Australia

LUNEDÌ 15 LUGLIO

01.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Serbia-Montenegro

02.00-04.00 TUFFI – 3 m sincro femminile, preliminari

02.50 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Corea del Sud-Grecia

03.00-06.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Solo libero, preliminari

04.10 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, USA-Kazakhstan

05.00-06.45 TUFFI – 10 m sincro maschile, preliminari

05.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Croazia-Australia

08.00-09.15 TUFFI – 3 m sincro femminile, finale

09.00-11.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Duo misto, finale

09.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Sudafrica-Spagna

10.50 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Nuova Zelanda-Ungheria

11.00-12.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Highlights routine, finale

12.10 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Brasile-Italia

12.45-14.15 TUFFI – 10 m sincro maschile, finale

13.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Germania-Giappone

Mondiali nuoto 2019 programma | MARTEDÌ 16 LUGLIO

01.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Corea del Sud-Russia

02.00-04.15 NUOTO DI FONDO – 10 km maschile

02.00-04.30 TUFFI – 10 m femminile, preliminari

02.50 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Canada-Ungheria

03.00-06.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Duo libero, preliminari

04.10 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Spagna-Kazakhstan

05.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Cuba-Grecia

08.00-09.00 TUFFI – 10 m femminile, semifinali

09.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Australia-Cina

10.50 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Giappone-Italia

11.00-12.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Tecnico a squadre, finale

12.10 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, USA-Olanda

12.45-14.15 TUFFI – Team Event, finale

13.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Sudafrica-Nuova Zelanda

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

01.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Australia-Kazakhstan

02.00-04.15 NUOTO DI FONDO – 5 km femminile

02.00-04.30 TUFFI – 3 m maschile, preliminari

02.50 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, USA-Croazia

03.00-06.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Libero a squadre, preliminari

04.10 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Ungheria-Spagna

05.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Sudafrica-Nuova Zelanda

08.00-09.30 TUFFI – 3 m maschile, semifinali

09.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Giappone-Italia

10.50 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Brasile-Germania

11.00-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Solo libero, finale

12.10 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Grecia-Montenegro

12.45-14.15 TUFFI – 10 m femminile, finale

13.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Serbia-Corea del Sud

Mondiali nuoto 2019 programma | GIOVEDÌ 18 LUGLIO

01.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Cuba-Spagna

02.00-03.15 NUOTO DI FONDO – Staffetta

02.00-04.30 TUFFI – 3 m femminile, preliminari

02.50 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Grecia-Kazakhstan

03.00-05.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Free combination, preliminari

04.10 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Giappone-Australia

05.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Italia-Cina

08.00-09.30 TUFFI – 3 m femminile, semifinali

09.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Sudafrica-USA

10.50 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Nuova Zelanda-Olanda

11.00-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Duo libero, finale

12.10 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Canada-Corea del Sud

12.45-14.15 TUFFI – 3 m maschile, finale

13.30 PALLANUOTO (femminile) – Fase a gironi, Ungheria-Russia

VENERDÌ 19 LUGLIO

01.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Sudafrica-Ungheria

01.30-07.00 NUOTO DI FONDO – 25 km, maschile e femminile

02.00-04.30 TUFFI – 10 m maschile, preliminari

02.50 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Nuova Zelanda-Spagna

03.00-04.00 NUOTO SINCRONIZZATO – Duo misto libero, preliminari

04.10 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Brasile-Giappone

05.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Germania-Italia

08.00-09.30 TUFFI – 10 m maschile, semifinali

09.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Serbia-Grecia

10.50 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Corea del Sud-Montenegro

11.00-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Libero a squadre, finale

12.10 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, USA-Australia

12.45-14.15 TUFFI – 3 m femminile, finale

13.30 PALLANUOTO (maschile) – Fase a gironi, Croazia-Kazakhstan

Mondiali nuoto 2019 programma | SABATO 20 LUGLIO

03.00-04.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Duo misto libero, finale

07.00 PALLANUOTO (femminile) – Ottavo di finale, Seconda Gruppo A vs Terza Gruppo B

08.00-09.30 TUFFI – 3 m sincro misto, finale

08.30 PALLANUOTO (femminile) – Ottavo di finale, Terza Gruppo A vs Seconda Gruppo B

10.00 PALLANUOTO (femminile) – Ottavo di finale, Seconda Gruppo C vs Terza Gruppo D

11.00-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO – Free combination, finale

11.30 PALLANUOTO (femminile) – Ottavo di finale, Terza Gruppo C vs Seconda Gruppo D

12.45-14.15 TUFFI – 10 m maschile, finale

DOMENICA 21 LUGLIO

01.30-05.15 NUOTO – Batterie

100 farfalla femminili

400 stile libero maschili

200 misti femminili

50 farfalla maschili

400 stile libero femminili

100 rana maschili

4×100 stile libero femminile

4×100 stile libero maschile

07.00 PALLANUOTO (maschile) – Ottavo di finale, Seconda Gruppo A vs Terza Gruppo B

08.30 PALLANUOTO (maschile) – Ottavo di finale, Terza Gruppo A vs Seconda Gruppo B

10.00 PALLANUOTO (maschile) – Ottavo di finale, Seconda Gruppo C vs Terza Gruppo D

10.30-12.15 NUOTO – Semifinali e finali

400 stile libero maschili – Finale

100 farfalla femminili – Semifinali

50 farfalla maschili – Semifinali

400 stile libero femminili – Finale

100 rana maschili – Semifinali

200 misti femminili – Semifinali

4×100 stile libero maschile – Finale

4×100 stile libero femminile – Finale

11.30 PALLANUOTO (maschile) – Ottavo di finale, Terza Gruppo C vs Seconda Gruppo D

Mondiali nuoto 2019 programma | LUNEDÌ 22 LUGLIO

01.30-04.15 NUOTO – Batterie

100 dorso femminili

100 dorso maschili

100 rana femminili

200 stile libero maschili

1500 stile libero femminili

04.30-05.00 TUFFI GRANDI ALTEZZE – Gara femminile, primo round

06.00-07.30 TUFFI GRANDI ALTEZZE – Gara maschile, primo-secondo round

07.00 PALLANUOTO (femminile) – Quarto di finale

08.30 PALLANUOTO (femminile) – Quarto di finale

10.00 PALLANUOTO (femminile) – Quarto di finale

10.30-12.30 NUOTO – Semifinali e finali

100 rana maschili – Finale

100 farfalla femminili – Finale

100 dorso maschili – Semifinali

100 rana femminili – Semifinali

50 farfalla maschili – Finale

100 dorso femminili – Semifinali

200 stile libero maschili – Semifinali

200 misti femminili – Finale

11.30 PALLANUOTO (femminile) – Quarto di finale

MARTEDÌ 23 LUGLIO

01.30-04.15 NUOTO – Batterie

50 rana maschili

200 stile libero femminili

200 farfalla maschili

800 stile libero maschili

04.15-03.45 TUFFI GRANDI ALTEZZE – Gara femminile, finale

07.00 PALLANUOTO (maschile) – Quarto di finale 1

08.30 PALLANUOTO (maschile) – Quarto di finale 2

10.00 PALLANUOTO (maschile) – Quarto di finale 3

10.30-12.50 NUOTO – Semifinali e finali

200 stile libero maschili – Finale

1500 stile libero femminili – Finale

50 rana maschili – Finale

100 dorso femminili – Finale

100 dorso maschili – Finale

200 stile libero femminili – Semifinali

200 farfalla maschili – Semifinali

100 rana femminili – Finale

11.30 PALLANUOTO (maschile) – Quarto di finale 4

Mondiali nuoto 2019 programma | MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

01.30-04.30 NUOTO – Batterie

50 dorso femminili

100 stile libero maschili

200 farfalla femminili

200 misti maschili

4×100 mista mixed

04.00-05.30 TUFFI GRANDI ALTEZZE – Gara maschile, finale

10.00 PALLANUOTO (femminile) – Semifinale 1

10.30-13.10 NUOTO – Semifinali e finali

800 stile libero maschili – Finale

200 stile libero femminili – Finale

100 stile libero maschili – Semifinali

50 dorso femminili – Semifinali

200 farfalla maschili – Finale

50 rana maschili – Finale

200 farfalla femminili – Semifinali

200 misti maschili – Semifinali

4×100 mista mixed – Finale

11.30 PALLANUOTO (femminile) – Semifinale 2

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

01.30-04.15 NUOTO – Batterie

100 stile libero femminili

200 dorso maschili

200 rana femminili

200 rana maschili

4×200 stile libero femminile

10.00 PALLANUOTO (maschile) – Semifinale 1

10.30-13.00 NUOTO – Semifinali e finali

200 misti maschili – Finale

100 stile libero femminili – Semfinali

100 stile libero maschili – Finale

50 dorso femminili – Finale

200 rana maschili – Semifinali

200 farfalla femminili – Finale

200 rana femminili – Semifinali

200 dorso maschili – Finale

4×200 stile libero femminile – Finale

11.30 PALLANUOTO (maschile) – Semifinale 2

Mondiali nuoto 2019 programma | VENERDÌ 26 LUGLIO

01.30-04.15 NUOTO – Batterie

50 stile libero maschili

50 farfalla femminili

100 farfalla maschili

200 dorso femminili

4×200 stile libero maschile

800 stile libero femminili

10.00 PALLANUOTO (femminile) – Finale per il terzo posto

10.30-12.50 NUOTO – Semifinali e finali

100 stile libero femminili – Finale

200 dorso maschili – Finale

200 dorso femminili – Semifinali

50 stile libero maschili – Semifinali

200 rana femminili – Finale

100 farfalla maschili – Semifinali

50 farfalla femminili – Semifinali

200 rana maschili – Finale

4×200 stile libero maschile – Finale

11.30 PALLANUOTO (femminile) – Finale per il primo posto

SABATO 27 LUGLIO

01.30-04.30 NUOTO – Batterie

50 stile libero femminili

50 dorso maschili

50 rana femminili

4×100 stile libero mista

1500 stile libero maschili

10.00 PALLANUOTO (maschile) – Finale per il terzo posto

10.30-13.10 NUOTO – Semifinali e finali

800 stile libero femminili – Finale

50 farfalla femminili – Finale

50 stile libero maschili – Finale

200 dorso femminili – Finale

50 rana femminili – Semifinali

100 farfalla maschili – Finale

50 stile libero femminili – Semifinali

50 dorso maschili – Semifinali

4×100 stile libero mista

11.30 PALLANUOTO (maschile) – Finale per il primo posto

Mondiali nuoto 2019 programma | DOMENICA 28 LUGLIO

01.30-04.00 NUOTO – Batterie

400 misti femminili

400 misti maschili

4×100 mista femminile

4×100 mista maschile

10.30-13.10 NUOTO – Finali

1500 stile libero maschili

50 rana femminili

400 misti maschili

50 stile libero femminili

50 dorso maschili

400 misti femminili

4×100 mista femminile

4×100 mista maschile

