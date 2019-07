Marica Pellegrinelli rompe il silenzio e torna sui social dopo la rottura con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli rompe il silenzio e con un post segna il suo ritorno sui social, dopo i lunghissimi giorni di silenzio che sono seguiti all’annuncio della fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti. La modella è ricomparsa sui social pubblicando una foto in cui si vede lei bambina.

Una foto particolarmente dolce, quella postata dalla 31enne bergamasca, in cui compare anche la madre. Accanto allo scatto, Marica Pellegrinelli scrive una didascalia molto semplice: “Che domenica bestiale”.

Nelle parole della modella come nel contenuto della foto non sembrano esserci riferimenti chiari e precisi a quanto accaduto negli ultimi giorni. Quello che è chiaro è che i fan di Eros Ramazzotti non hanno preso bene la scelta della coppia di separarsi.

Sotto alla foto pubblicata da Marica Pellegrinelli sui social, infatti, piovono i commenti degli utenti che chiedono alla donna di tornare con il cantante romano: “Ti prego marica fai pace con Eros Non farlo soffrire”, si legge in un commento. “Mi dispiace Tantissimo che vi siete divisi sembrava un amore unico…😌😌invece è finito.Mi interessa della tua felicità e soprattutto di Eros che nella sua vita ha già sofferto e non se lo merita…”, si legge in un altro commento. E ancora: “Non far soffrire il nostro amato eros”, “Fuori luogo il post.. non lo capisco perché adesso.. oggi. Il tuo silenzio è peggiore delle cattiverie purtroppo. Te li cerchi hai sempre postato di tutto e non ti sei degnata di menzionare una sola cosa su questa spiacevole vicenda”, si legge in un altro commento.

I due avrebbero deciso di separarsi per un altro uomo comparso nella vita della Pellegrinelli, un imprenditore milanese di cui la modella si sarebbe innamorata. La storia andrebbe avanti ormai da qualche mese, ma Eros sarebbe stato a conoscenza dell’innamoramento della moglie per l’altro sin dall’inizio.

