Loredana Lecciso verso il Grande Fratello Vip 2019, ma una grande paura la frena

Loredana Lecciso Grande Fratello Vip 2019 – Alfonso Signorini, che condurrà la prossima edizione del Gf Vip, la vorrebbe nella Casa. Loredana Lecciso ci pensa, tentenna. Non è, sicuramente, la prima volta che un reality la corteggia. Prendere o lasciare? Meglio aspettare. Loredana, infatti, pare che ancora non abbia deciso. Ed il tempo stringe.

“Ho paura di farmi vedere senza trucco”, ha raccontato in una recente intervista la showgirl che lo scorso anno abbiamo seguito più volte da Barbara D’Urso prima a Domenica Live con sua sorella gemella, poi al serale del mercoledì con Al Bano e i suoi due figli (Bido e Jasmine).

La Lecciso, intanto, sembra che sia proiettata verso nuovi progetti professionali. Tutto top secret per adesso. Lei, da quando Romina è partita per varie missioni umanitarie all’estero, è tornata ad essere l’unica regina di Cellino (quartier generale di Carrisi). Tra Loredana e Al Bano c’è ancora grande sintonia, molto affetto. Un amore che nel tempo si è fortificato, soprattutto grazie al senso della famiglia. Il loro sembrerebbe quasi un manuale perfetto degli ex, che continuano ad esser e super affiatati.

Al Bano e Loredana, ultimamente, sono stati avvistati insieme al concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Bari. Lei cantava Strani amori, lui – con panama d’ordinanza – era in mezzo alla folla, stupita perché non capita tutti i giorni di ritrovarsi ad un concerto il mitico Al Bano (star internazionale, amata in tutto il mondo).

Ma adesso la Lecciso, che sembra abbia sistemato le faccende di cuore, partirà per il Gf Vip? Per il reality sarebbe una vera botta di adrenalina. “L’unica cosa che tenta è che lo conduce Alfonso Signorini – ha raccontato qualche giorno fa Loredana. Ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me”. Gli amanti del reality non aspettano altro. Sembra, infatti, che il tifo per Loredana sia aumentato in queste ultime ore dopo le sue dichiarazioni. Tempo al tempo. Chissà.

