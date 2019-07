Javier Martinez Temptation Island 2019 | Tentatore | Single | Chi è | Ilaria | Instagram

JAVIER MARTINEZ TENTATORE TEMPTATION ISLAND 2019 CHI È – Non tutti i tentatori lasciano parlare di sé, soltanto quelli interessanti al punto giusto, tanto da colpire una delle fidanzate del resort di Temptation Island. E tra questi spunta Javier Martinez, uno dei tredici single che pare aver messo in seria difficoltà Ilaria, la fidanzata di Massimo.

Ma cosa sappiamo di Javier Martinez? Chi è? Vediamolo insieme.

Le coppie in gara sono sei, ma nel corso del programma già qualche storia d’amore è naufragata anche a causa di qualche intromissione da parte dei single.

Javier Martinez Temptation Island 2019 | Chi è

Nato nel 1995, Javier Martinez è un pallavolista argentino alto circa 191 centimetri.

La passione per lo sport si è manifestata sin da ragazzino, quando Javier si dimostrò essere già una giovane promessa della pallavolo.

Javier, che non ha mai negato una forte nostalgia per il suo paese, nel 2017 ha anche acquisito il brevetto come bagnino di salvataggio.

Tra i diversi tatuaggi che gli coprono il corpo, spunta quel numero 7 vicino al polso che richiama il numero della sua maglietta della pallavolo.

La prima squadra in cui Javier ha giocato è stata la Lube Banca Marche dove è rimasto fino alla stagione 2011/2012. In seguito ha giocato nella Volley Civitanova fino al 2017, di recente invece ha preso parte alla Nova Volley Loreto giocando in serie B.

Attualmente, Javier gioca nell’Intervolley Foligno come schiacciatore e indossa la maglietta con il numero 7 (ripreso poi dal suo tatuaggio).

Javier Martinez Temptation Island 2019 | Instagram

Javier è presente anche su Instagram: nella sua descrizione non fa mistero del suo schieramento sportivo e il tifo per l’Inter non passa inosservato con i due cuori nero-azzurro. Seguito da oltre 61 mila fan, Javier pubblica diversi selfie che lo ritraggono nella vita quotidiana e riserva molto spazio alla sua attività preferita: la pallavolo.

