Film al cinema agosto 2019: tutte le pellicole in uscita nelle sale italiane

FILM AL CINEMA AGOSTO 2019 – Avete voglia di andare al cinema ma non sapete quali sono i film in sala ad agosto 2019?

Anche in estate sono molte le pellicole in uscita e ce n’è per tutti i gusti: per chi ama le commedie, i film drammatici e quelli d’azione, ma anche per chi preferisce i cartoni animati e i live action.

Ecco i principali titoli del mese:

Film al cinema agosto 2019 | Tutti i film

Il re Leone

Un film di Jon Favreau. Con Marco Mengoni, Elisa, Donald Glover, Beyoncé Knowles, James Earl Jones.

Uscita 21 agosto 2019. Distribuzione Walt Disney.

Nella Terra del Branco si festeggia la nascita del leoncino Simba, figlio di Mufasa e Sarabi, futuro erede di tutto il regno.

Questo scatena la gelosia dello zio Scar che mesi dopo pianifica la sua vendetta: con uno stratagemma mette Simba in pericolo e quando il padre accorre per salvarlo, sacrifica il fratello dando poi la colpa al piccolo cucciolo di leone.

Simba scappa così dalla sua terra ed incontra Timon e Pumbaa, due simpatici animali con i quali cresce nella natura selvaggia finché il suo destino non lo richiamerà a casa.

QUI IL TRAILER

Hotel Artemis

Un film di Drew Pearce. Con Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry.

Uscita 1 agosto 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Un mercoledì notte del 2028 e le strade del centro di Los Angeles sono tutte bloccate da tafferugli e manifestazioni. Le forze di polizia della città stanno respingendo violentemente i manifestanti che si sono tinti di blu per perorare la loro unica richiesta: acqua pulita.

In tutto questo inferno, si aggirano quattro uomini, con i volti coperti da maschere a teschio, che hanno appena fallito un colpo in banca finendo in uno scontro a fuoco con la polizia.

Feriti e senza altre opzioni, l’unica speranza di sopravvivere è raggiungere prima possibile uno stabile di 13 piani, in art déco, dalla logora facciata, un tempo un prestigioso hotel ma adesso un luogo sicuro che nasconde all’attico un ospedale all’avanguardia.

Questo Pronto Soccorso è molto esclusivo, riservato ai soli criminali; l’iscrizione si paga in anticipo e tutte le regole della casa devono essere seguite alla lettera.

A gestire la struttura è una donna , incurante del motivo o del perché sei li , conosciuta da tutti come L’Infermiera. Lei pensa sempre e solo a una cosa… all’Hotel Artemis, e stanotte è particolarmente impegnata.

QUI IL TRAILER

Il Signor Diavolo

Un film di Pupi Avati. Con Filippo Franchini, Lino Capolicchio, Cesare Cremonini, Gabriel Lo Giudice, Massimo Bonetti.

Uscita 22 agosto 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Un ragazzino di quattordici anni ha ucciso un coetaneo, e la Curia romana vuole vederci chiaro, perché nel drammatico caso è implicato un convento di suore e si mormora di visioni demoniache. All’origine di tutto c’è la morte, due anni prima, di Paolino Osti.

Malattia, hanno detto i medici, ma secondo Carlo, il suo migliore amico, Paolino è morto per una maledizione: Emilio lo ha fatto inciampare mentre, in chiesa, portava l’ostia consacrata per la comunione. Sacrilegio… E Paolino sul letto di morte avrebbe mormorato: “Io voglio tornare”.

“Far tornare” l’amico per Carlo è diventata un’ossessione che ha messo in moto oscuri rituali e misteriosi eventi. Fino alla morte di Emilio, ucciso da Carlo con la fionda di Paolino. Almeno così pare…

Una storia intensamente nera, il ritratto di una provincia non addomesticata, mai del tutto compresa, un profondo Nord-est intriso di religione quanto di superstizione e in cui i confini tra vita e mistero si spostano come l’orizzonte nelle paludi… Un mondo dove tutto sembra possibile. Anche il Diavolo

QUI IL TRAILER

Fast & Furious – Hobbs & Show

Un film di David Leitch. Con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren.

Uscita 8 agosto 2019. Distribuzione Universal Pictures.

Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs, fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw, ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel film Fast & Furious 7 del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda.

Ma quando l’anarchico Brixton, cyber-geneticamente potenziato, ottiene il controllo di una insidiosa arma biologica che potrebbe modificare per sempre l’umanità – e riesce a surclassare una brillante e indomita agente del MI6, che oltretutto è la sorella di Shaw – questi due nemici giurati saranno costretti ad allearsi per annientare l’unico cattivo che potrebbe essere ancor più cattivo di loro.

QUI IL TRAILER

Mademoiselle

Un film di Chan-wook Park. Con Kim Min-hee, Tae-ri Kim, Ha Jung-woo, Jin-woong Cho, Hae-sook Kim.

Uscita 29 agosto 2019. Distribuzione Altre Storie.

Corea, 1930. Sotto la dominazione giapponese della Corea, Sookee viene coinvolta nel complotto ordito dal (falso) conte Fujiwara, che mira al patrimonio di una ricca ereditiera nippo-coreana, Hideko.

Sookee diviene la domestica privata di Hideko, ma ben presto tra le due donne nasce un’attrazione, che rischia di compromettere il piano di Fujiwara.

QUI IL TRAILER

Una famiglia al tappeto

Un film di Stephen Merchant. Con Dwayne Johnson, Lena Headey, Jack Lowden, Florence Pugh, Vince Vaughn .

Uscita 1 agosto 2019. Distribuzione Eagle Pictures.

Saraya e suo fratello Zak crescono in Inghilterra in una famiglia di wrestler e si abituano fin da piccoli a combattere fra loro, incitati e allenati dai genitori. Da ragazzi diventano entrambi lottatori, la prima con il nome d’arte di Paige Knight, il secondo come Zak Zodiac.

Quando l’americana World Wrestling Entertainment, la lega più importante del wrestling, li chiama per un provino, solo Paige vede realizzarsi il sogno di una vita, mentre Zak torna agli incontri della lega inglese.

Trasferitasi in Florida, Paige dovrà adattare il proprio stile alle regole della WWE, potendo contare solamente su se stessa, sul training del mitico The Rock e sull’appoggio a distanza della famiglia

QUI IL TRAILER

The Quake – Il terremoto del secolo

Un film di John Andreas Andersen. Con Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Kathrine Thorborg Johansen, Jonas Hoff Oftebro.

Uscita 8 agosto 2019. Distribuzione Altre Storie e Minerva Pictures.

Il geologo Kristian Elkjord è un uomo la cui vita privata è appesa a un filo: l’ossessione verso il suo lavoro lo ha portato a separarsi dalla moglie Idun e a trascurare i due figli: lo studente universitario Sondre e la piccola Julia.

La sua grande esperienza e il suo intuito di geologo lo portano a scoprire che Oslo è minacciata da un catastrofico terremoto, abbastanza potente da distruggere l’intera città.

Convincere di questo le persone che gli stanno intorno sarà un’impresa difficile, ma non abbastanza da scoraggiarlo a tentare di salvare la sua famiglia intrappolata in uno dei grattacieli più alti di Oslo, duramente colpito dallo sciame sismico che violentemente sta demolendo ogni cosa.

QUI IL TRAILER

Attacco al potere 3 – Angel has fallen

Un film di Ric Roman Waugh. Con Gerard Butler, Morgan Freeman, Holt McCallany, Piper Perabo, Jada Pinkett Smith.

Uscita 28 agosto 2019. Distribuzione Universal Pictures per Lucky Red.

Dopo una vorticosa fuga, Mike Banning è ricercato dalla sua stessa agenzia e dall’FBI, mentre cerca di trovare i responsabili che minacciano la vita del Presidente.

Nel disperato tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolgerà a improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza e per tenere la sua famiglia e l’intero Paese fuori pericolo.

QUI IL TRAILER

Charlie Says

Un film di Mary Harron. Con Hannah Murray, Sosie Bacon, Marianne Rendón, Merritt Wever, Suki Waterhouse.

Uscita 22 agosto 2019. Distribuzione No.Mad Entertainment.

Legate alla setta di Charles Manson, Leslie, Patricia e Susan sono state coinvolte in crimini efferati e condannate dalla giustizia americana. Karlene Faith è una sorta di assistente sociale che opera in carcere e si offre di aiutarle.

Le tre infatti sono ancora incantate dalle parole di Manson, che ripetono a ogni occasione come un insegnamento di vita.Il film si pone come una visione dell’altra faccia della medaglia, raccontando l’umanità soggiogata dalla setta, ma pure l’importanza della sorellanza femminile all’interno di quel microcosmo.

Forse più interessante che appassionante, perché sceglie intenzionalmente una prospettiva poco eclatante, Charlie Says è un ottimo esempio di “female gaze” cinematografico, ossia di quanto una prospettiva diversa possa svelare nuovi dettagli o retroscena di una storia, anche della più arcinota.

QUI IL TRAILER

Genitori quasi perfetti

Un film di Laura Chiossone. Con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, Marina Rocco, Elena Radonicich.

Uscita 29 agosto 2019. Distribuzione Adler Entertainment.

La prossima volta che vuoi organizzare una festa di compleanno a tuo figlio, pensaci!Essere genitori è veramente il mestiere più difficile del mondo, anche le persone più sane ed equilibrate si ritrovano attanagliate da un costante senso di inadeguatezza, mossi da ansia da prestazione, dallo stress dello sguardo incombente degli altri.

Per Simona, convinta di fare del proprio meglio, l’organizzazione della festa di compleanno per gli otto anni del suo Filippo si rivelerà un’occasione per rivalutare e mettere in discussione tutte le sue convinzioni, costringendola a misurarsi con altri tipi di genitori.

Mentre i bambini giocano in salone intrattenuti dall’ animatrice, i grandi si ritrovano in cucina e iniziano a studiarsi a vicenda, celandosi dietro ai soliti sterili convenevoli.

Tra genitori troppo apprensivi, troppo alternativi, troppo vegani o troppo intellettuali, richieste stravaganti e piccoli segreti, la festa di Filippo prenderà una piega del tutto inaspettata.

QUI IL TRAILER

5 è il numero perfetto

Un film di Igor Tuveri. Con Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo Buccirosso, Iaia Forte, Emanuele Valenti.

Uscita 29 agosto 2019. Distribuzione 01 Distribution.

Tratto dall’omonima graphic novel, il film ripropone un affresco multicolore della Napoli degli anni ’70. Su questo sfondo si stagliano le figure di nonno e nipote, Peppino e Nino Lo Cicero, entrambi guappi.

In una missione Nino rimane ucciso, probabilmente a causa del tradimento di qualche alleato. In questa linea narrativa si intrecciano varie storie e riflessioni riguardo al mondo e alla società in perenne cambiamento.

QUI IL TRAILER

Crawl – Intrappolati

Un film di Alexandre Aja. Con Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson, George Somner, Ami Metcalf.

Uscita 15 agosto 2019. Distribuzione 20th Century Fox.

Haley Keller non parla più con suo padre Dave, rimasto nella casa di famiglia in Florida, e incapace di accettare che sua moglie abbia un altro. Quando un potentissimo uragano colpisce la costa, la ragazza decide di mettere da parte le ostilità e si reca alla casa del padre, trovandolo ferito e intrappolato in compagnia di un coccodrillo.

Balzi sulla poltrona, montaggio rapido e carne e sangue in abbondanza. L’esperto regista Alexandre Aja soddisfa tutte le aspettative del genere e aggiunge una storia d’amore coinvolgente tra un padre troppo esigente e una figlia in cerca di coraggio.

Per una volta i ruoli tradizionali sono invertiti, con la ragazza costretta a tirar fuori da guai il genitore in pericolo, in un film che fa urlare, sorridere e commuovere.

QUI IL TRAILER

Diamantino – Il calciatore più forte del mondo

Un film di Gabriel Abrantes, Daniel Schmidt. Con Joana Barrios, Abílio Bejinha, Chico Chapas, Carloto Cotta, Vítor de Almeida.

Uscita 22 agosto 2019. Distribuzione I Wonder Pictures.

Diamantino è un prodigio del pallone. Toccato dalla grazia in campo, fuori campo l’attaccante portoghese è un idiota sublime che non comprende nulla delle forze politiche che agitano il suo Paese.

A un passo dalla Coppa del Mondo, perde la sua magia e sbaglia il rigore decisivo. Abbandonato dai tifosi e dal padre, che muore di infarto, Diamantino cade nella rete delle sorelle, gemelle sadiche, e di un complotto dell’estrema destra, che progetta di clonarlo per formare una super nazionale.

Ma la palla è rotonda come l’amore che arriva dal mare e ha il volto di un ‘rifugiato’, un’agente dei servizi segreti venuta a ficcare il naso nelle sue finanze. Niente va come previsto e l’imprevisto è davvero mai visto…

QUI IL TRAILER