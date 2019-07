Clizia Incorvaia nega il tradimento del marito Francesco Sarcina con Riccardo Scamarcio

Clizia Incorvaia dice la sua sul presunto tradimento del marito Sarcina con Riccardo Scamarcio.

Si infittisce il caso Sarcina-Incorvaia-Scamarcio. Relazioni e dichiarazioni si intrecciano nelle ultime ore, senza che si riesca a venirne a capo. Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni, si sente tradito dalla ormai ex moglie Clizia Incorvaia e dal suo migliore amico – nonché testimone di nozze – Riccardo Scamarcio.

Finalmente a parlare è anche lei, l’influencer Clizia Incorvaia. Secondo quanto affermato dall’attore pugliese sarebbe stata lei a provocare Scamarcio, ma i due non sarebbero finiti a letto. Rompe il silenzio e nega tutto, Clizia Incorvaia: “Ragazzi cari mi spiace litighiate sui miei social per cose che non sapete. Non ho tradito il padre di mia figlia, mai”.

L’influencer ha pubblicato un post su Instagram e attacca chi la attacca: “È partito il tribunale della Santa Inquisizione🔥”, scrive accanto a un suo primo piano. Nelle stories, in realtà, l’influencer siciliana si sfoga e pubblica tutta una serie di commenti affettuosi e di sostegno arrivati da fan e non.

“L’ho sempre amato e rispettato. Apprezzo e ringrazio chi mi protegge. Detto ciò, chi va protetta è mia figlia Nina. E un vero genitore dovrebbe ponderare ciò, senza saziarsi del proprio ego”, scrive ancora Clizia.

“Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque”, ha raccontato il frontman de Le Vibrazioni nell’intervista al Corriere.

“L’episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo”, ha riferito ancora Sarcina: “Eravamo in macchina, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa no”.

A deluderlo non solo l’ex moglie, ma anche quello che considerava come un fratello: “Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita. Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica”.

Clizia nega il tradimento del marito, ma intanto c’è da chiarire se la relazione ci sia stata lo stesso con Scamarcio, nel periodo in cui i due si erano lasciati. Il cantante e la showgirl si sono sposati nel 2015, anno in cui è nata la loro Nina, e si sono separati nel 2018. Nel febbraio scorso, però, hanno deciso di riprovarci.