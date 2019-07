Chiara Ferragni e Fedez, il “video hot” fa impazzire i fan su Instagram

Chiara Ferragni e suo marito Fedez si trovano attualmente in Giappone in compagnia del loro figlio Leone. Durante il loro soggiorno la coppia non ha perso occasione per svagarsi in tutti i modi possibili, fra stravaganti travestimenti da Super Sayan per lui e Sailor Moon per lei, porzioni giganti di zucchero a velo, ma anche qualche provocazione piccante.

Pare che l’aria del Giappone accenda i bollenti spiriti della coppia, che, nella giornata di domenica 14 luglio ha pubblicato alcuni video decisamente piccanti. In uno di questi si vedono il rapper e l’influencer scambiarsi un bacio appassionato: per dirla con un eufemismo, alla francese.

In un’altra storia, poi, il cantante milanese provoca la sua biondissima moglie mostrandole il dito medio. Prontamente, Chiara Ferragni risponde all’invito fingendo di leccare il dito di Fedez, guardandolo diritto negli occhi con fare di sfida.

Con queste effusioni piccanti Chiara Ferragni e Fedez fanno impazzire i fan, poco abituati a simili esternazioni. Su Instagram, l’influencer di Cremona e il rapper milanese tendono a essere sempre scherzosi e autoironici. Questa inaspettata ventata di sensualità, quindi, non può che risultare gradita.

