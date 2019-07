Beyoncé incontra Meghan Markle alla prima del Re Leone: quando la regina del pop incontra la duchessa di Sussex succede qualcosa di speciale.

Dal Re Leone a una vera famiglia reale il passo è breve. E così è successo che una delle voci protagoniste del remake Disney di uno dei cartoni più amati di sempre abbia abbracciato la coppia di reali più in voga del momento, Harry e Meghan.

La protagonista in questione è Beyoncé, che, insieme al marito Jay-Z, si è presentata a Londra alla premiere del cartone animato. Beyoncé, infatti, è la voce di Nala, la leonessa migliore amica di Simba.

Alla serata esclusiva londinese erano presenti anche alcuni membri della famiglia reale. Il duca e la duchessa di Sussex sono arrivati all’evento, dove hanno catalizzato l’attenzione di tutti. Qui il principe Harry e Meghan Markle hanno avuto modo di incontrare e salutare le celebrities presenti.

Tra queste c’erano anche Jay-Z e Beyoncé, la regina del pop statunitense. L’incontro tra le due coppie è stato più emozionante di quanto ci si aspettasse: Beyoncé ha stretto in un caloroso abbraccio la duchessa di Sussex.

Poi le due coppie più cool del momento – da una sponda all’altra dell’oceano Atlantico – si sono intrattenute a chiacchierare. Secondo i tabloid inglesi, al centro della conversazione ci sarebbe stato il ruolo di genitori, che entrambe le coppie rivestono.

Harry e Meghan sono genitori del piccolo Archie, nato lo scorso 6 maggio, mentre Jay-Z e Beyoncé sono papà e mamma di tre bambini: Ivy di sette anni, Sir e Rumi di due. In quest’occasione, il rapper statunitense ha voluto dispensare un consiglio per i neo genitori: “Il miglior consiglio che posso darvi è trovare sempre del tempo per voi”.

Le due coppie si sono incontrate la prima volta proprio a Londra nella sera del 14 luglio per la première. In realtà, però, la regina del pop aveva già “incontrato” Meghan Markle. È successo ai Brit Awards 2019, quando Beyoncé e il rapper hanno pubblicato un video in cui apparivano in compagnia di un ritratto raffigurante Meghan Markle in versione regina. “Un tributo al primo membro di origine afroamericana della famiglia reale inglese”, si legge nel post pubblicato dalla popstar il 20 febbraio scorso, in cui la duchessa era definita una “Monna Lisa nera”.

