Belen mostra lato b – Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé con una foto su Instagram che ha scatenato un vero e proprio putiferio sui social. La showgirl argentina si è esibita in una posa sexy che non è passata inosservata.

La 34enne di Buenos Aires, in vacanza a Ibiza in compagnia di Stefano De Martino, ultimamente sta pubblicando diversi scatti in pose sexy ma al naturale. Stavolta la Rodriguez ha deciso di regalare un’immagine del suo lato b mentre prende il sole di schiena distesa in barca.

La showgirl e conduttrice sudamericana, accanto alla foto, ha scritto una didascalia in cui rassicura i fan: “Singue todo bien” (prosegue tutto bene). Come c’era da aspettarsi, non sono mancati valanghe di like da parte di suoi fan e ammiratori e il post, in breve tempo, ha raggiunto oltre 400mila “mi piace”.

Non sono mancate però le reazioni di colleghe del mondo dello spettacolo che sono rimaste colpite dal lato b di Belen capendo forse che non c’è concorrenza: “E noi altre… Mute”, ha commentato la conduttrice televisiva e giornalista Monica Somma.

“Oh meo deo”, ha commentato l’ex gieffino e cantante Cristian Imparato. Ovviamente non sono mancati anche commenti ironici e poco delicati rispetto alla posa della Rodriguez: “Dove lo pianto l’ombrellone?”

Belen e Stefano, la foto osé in barca non piace a molti fan

Belen Rodriguez posta una foto sexy sui social ma i fan notano un dettaglio: “Che orrore”

Belen nuda a letto: gli scatti a Ibiza fanno il giro del web | FOTO