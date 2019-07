Before I Go To Sleep trama | Di cosa parla il film con Nicole Kidman

BEFORE I GO TO SLEEP TRAMA – Before I Go To Sleep è un film del 2014 che vede come protagonista Nicole Kidman. L’attrice Premio Oscar interpreta Christine ed è affiancata da Colin Firth e Mark Strong.

Prima di diventare una pellicola cinematografica, la storia era un romanzo pubblicato nel 2011 da S. J. Watson: in Italia il romanzo è stato conosciuto con il titolo di “Non ti addormentare”.

Poco dopo la pubblicazione, Ridley Scott ha ottenuto i diritti cinematografici del romanzo per trasformarlo in film, affidando il compito di regia e sceneggiatura a Rowan Joffé. Ma di cosa parla Before I Go To Sleep? Vediamolo insieme.

Before I Go To Sleep trama | Di cosa parla il film

Christine soffre di amnesia anterograda, dovuta a un grave incidente. Da anni ormai la donna si sveglia tutti i giorni senza ricordare nulla della sua vita passata, eccetto i primi vent’anni della sua vita.

Christine non ricorda nulla del suo matrimonio né di aver avuto un figlio, che le verrà tenuto nascosto. E non sa neppure cosa sia accaduto il giorno del tragico incidente che l’ha privata della memoria per tutti quegli anni.

Christine non sente da tempo la sua migliore amica Claire, partita per il Canada a detta di suo marito Ben. Ad aiutarla nella sua condizione vulnerabile è il dottor Nash, che ogni giorno le ricorda chi è e di monitorare i suoi progressi tramite un video-diario munendosi di fotocamera.

Tutto quello che c’è da sapere su Before I Go To Sleep

Il tempo l’aiuta lentamente a migliorare la sua condizione, al punto che Christine inizia a comprendere che suo marito Ben le sta mentendo.

Ben le ha sempre detto di essere stata vittima di un incidente, non di un’aggressione come invece è successo. Christine scoprirà di avere un figlio di cui suo marito non le ha mai parlato e che la sua migliore amica non si è davvero trasferita in Canada.

Ma ciò che sconvolgerà completamente la sua routine sarà la vera identità di Ben: in realtà si chiama Mike e non è suo marito, bensì un ex amante violento. Il suo vero marito, Ben, non vede Christine da quattro anni.

Il responsabile della condizione di Christine infatti è proprio Ben, che le ha mentito per anni e allontanata dalla sua vecchia vita.

Before I Go To Sleep trama | Il finale del film

Come finisce Before I Go To Sleep? Christine scopre la verità sul conto di Ben. L’uomo, in realtà Mike, era un suo amante che l’aveva costretta a rivelare la loro relazione al marito, ma Christine aveva rifiutato; di conseguenza, Mike l’aveva aggredita mandandola in ospedale e causando la sua perdita di memoria.

La scena si ripete una seconda volta, Mike prova ad attaccarla di nuovo e Christine prova a scappare, ma l’uomo non glielo permette così l’aggredisce una seconda volta. A differenza della prima volta, Christine riesce a mettere l’uomo fuori gioco.

La scena finale del film vede la donna risvegliarsi in un letto d’ospedale. Al suo capezzale compaiono suo marito (questa volta quello vero) e Adam, suo figlio. Sarà proprio il ragazzino a farle rendere conto della verità: Christine ha riacquistato la memoria.

Before I Go To Sleep va in onda in prima serata su Rai 3 lunedì 15 luglio 2019.