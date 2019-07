Before I Go To Sleep film | Trama | Cast | Streaming | Finale | Romanzo

BEFORE I GO TO SLEEP FILM – Before I Go to Sleep è un thriller del 2014 con protagonista la talentuosa e gettonata Nicole Kidman. Il film è tratto dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2011 dalla penna di S.J. Watson e in Italia tradotto con il titolo “Non ti addormentare” (quando la traduzione letterale era “prima di andare a dormire”).

Before I Go to Sleep è diretto da Rowan Joffé, anche se i diritti cinematografici del romanzo erano stati acquisiti da Ridley Scott il quale poi affidò regia e sceneggiatura a Joffé.

Dov’è stato girato il film?, vi chiederete. Le riprese si sono svolte nella primavera del 2013 nei dintorni di Londra e della contea di Surrey.

Cosa sappiamo di Before I Go To Sleep? Qual è il cast del film? E la trama?

Before I Go To Sleep film | Trama

Christine è una donna che soffre di una grave forma di amnesia anterograda sviluppata in seguito a un grave incidente.

Da anni ormai, la donna ogni mattina si sveglia senza ricordare nulla del suo passato recente, tutto ciò che è intrappolato nella sua memoria riguarda i suoi primi vent’anni di vita.

Christine non ricorda di aver sposato un uomo né di aver dato alla luce un figlio, né cosa possa essere accaduto il giorno dell’incidente. Il dottor Nash ogni giorno le ricorda chi è e le ha suggerito di tenere una sorta di videodiario utilizzando una macchina fotografica che monitori i suoi progressi giorno per giorno.

Man mano, grazie anche all’aiuto del suo videodiario, Christine scopre alcuni dettagli del suo passato a partire da suo marito Ben: la donna si rende conto che suo marito mente, perché continua a dirle che la sua condizione deriva da un incidente; la verità è che Christine è stata aggredita.

In più, suo marito non le ha detto di avere un figlio e la sua amica Claire non si è trasferita in Canada come sostiene invece Ben.

La verità inizia a venire a galla anche grazie ad altre persone del suo passato, come l’amica Claire che l’aiuta a capire un’importante verità: Ben non è suo marito, quello vero è scomparso da anni, e l’uomo che si spaccia per Ben in realtà si chiama Mike, un suo ex amante nonché aggressore.

Before I Go To Sleep film | Cast

Chi fa parte del cast di Before I Go to Sleep? Partiamo da Nicole Kidman, attrice Premio Oscar protagonista anche di questo thriller. La bella Kidman, attiva sia sul grande che sul piccolo schermo, di recente ha preso parte a Big Little Lies (serie tv) che in film come Acquaman e Il cardellino.

Al suo fianco in Before I Go to Sleep vediamo anche Colin Firth, attore Premio Oscar amatissimo per i suoi ruoli in tantissimi film come Il diario di Bridget Jones, La ragazza con l’orecchino di perla, Love Actually – L’amore davvero, L’importanza di chiamarsi Ernest, A Single Man, Mamma Mia!, Un matrimonio all’inglese e Il discorso del re. Nel thriller con la Kidman interpreta l’infido Ben Lucas, colui che si spaccia per il marito di Christine.

Nel cast di Before I Go To Sleep vediamo anche Mark Strong che interpreta il dottor Nash, Anne-Marie Duff che interpreta la migliore amica di Christine Claire e ancora Dean-Charles Chapman e Jing Lusi.

Before I Go To Sleep film | Streaming

Dove vedere in tv Before I Go To Sleep? Il thriller viene mandato in onda lunedì 15 luglio 2019 in prima serata su Rai 3. Il terzo Canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD. Chi invece vuole seguire Before I Go To Sleep in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.