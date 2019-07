Batterio killer lo punge in spiaggia, padre di famiglia muore dopo 48 ore di agonia

Florida, padre di famiglia muore per la puntura di un batterio killer in spiaggia

Dave Bennet è morto dopo 48 ore di agonia in seguito alla puntura letale di un batterio killer che vive nell’acqua. È successo nella spiaggia di Destin, a ovest della Florida. Padre di famiglia originario di Memphis (Tennessee), Dave Bennett si trovava in un Florida per visitare sua figlia Cheryl.

L’uomo è entrato in acqua per fare il bagno, ma dopo 12 ore ha cominciato ad accusare i primi sintomi: febbre alta, tremori e crampi.

Con l’aggravarsi delle sue condizioni, Bennett è stato portato all’ospedale, dove il personale medico gli ha trovato una puntura scura “terribilmente gonfia” sulla schiena.

È morto dopo alcune ore, “mangiato vivo” dal batterio killer contratto in mare. Si tratta di un parassita carnivoro poco conosciuto dal pubblico e noto agli esperti sotto il nome di fascite necrotizzante. Sono stati i medici a dare questo responso dopo gli esami in laboratorio.

Il batterio che ha infettato Dave Bennett si è trasformato in sepsi provocandone il decesso. L’uomo, che in passato era stato malato di cancro, non disponeva di un sistema immunitario performante, fattore che ha probabilmente aggravato le sue condizioni.

A riportare la tragica storia è il New York Post. La figlia, ancora sotto shock, ha scritto su Facebook: “Non voglio che questo accada a nessun altro. Non c’è abbastanza educazione sui batteri nell’acqua. Devono esserci cartelli segnalatici in ogni spiaggia, in ogni città e parco statale per segnalare che a causa di batteri presenti nell’acqua persone con ferite aperte o sistemi immunitari compromessi non dovrebbero entrare”.

