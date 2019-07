Viareggio, 12enne risucchiata da bocchettone in piscina: è in gravissime condizioni

Bambina intrappolata bocchettone piscina – In Versilia una bambina di 12 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina.

La tragedia si è consumata in uno stabilimento balneare in Toscana, a Marina di Pietrasanta, dove la ragazzina stava facendo il bagno in un idromassaggio.

La piccola, originaria di Parma e in vacanza in Versilia con la famiglia, è stata prima rianimata sul posto per poi essere trasportata e ricoverata all’Ospedale pediatrico di Massa dove si trova uno speciale macchinario cuore-polmone a cui si è fatto ricorso nel tentativo di salvarle la vita.

Le indagini nel frattempo sono in corso e, tra le ipotesi più accreditate, ci potrebbe essere quella per cui la 12enne è rimasta impigliata con i capelli in un bocchettone della vasca dove stava facendo il bagno presso lo stabilimento Texas.

Sembra che la bambina si trovasse in acqua con altri ragazzini quando un giovane ha notato che si trovava in difficoltà: immediatamente sono scattati i soccorsi ma la piccola era ormai già andata in arresto cardiaco.

La capitaneria ha sequestrato l’intera area dove è avvenuto l’incidente.

Una vicenda che ricorda quanto accaduto lo scorso anno a una 13enne in vacanza a Sperlonga insieme alla famiglia: in quel tragico episodio la vittima morì dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina.

