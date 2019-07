🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 14 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Un passo dal cielo | Colpa delle stelle | Black Butterfly | Poliziotto in prova

ASCOLTI TV 14 LUGLIO 2019 DOMENICA – Nuova giornata per sapere chi si è aggiudicato gli ascolti più alti nella serata televisiva di ieri, 14 luglio 2019. Anche se d’estate non ci attendiamo grandi numeri in quanto a share da nessuna rete, ciò non significa che la tv italiana sia andata in ferie. Anzi, sui piccoli schermi continuiamo a trovare diverse forme d’intrattenimento, con nuove serie televisive o amate repliche.

Rai 1 ieri proponeva la quarta stagione di Un passo dal cielo, con la replica del secondo episodio che vede l’ingresso dell’attore Daniele Liotti nei panni del Capo della Forestale Francesco Neri. Su Canale 5 è invece andato in onda il film drammatico Colpa delle stelle, con Shailene Woodley e Ansel Elgort. Rai 2 ha intrattenuto i suoi telespettatori con N.C.I.S., mentre Rai 3 con la pellicola dal titolo Black Butterfly.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti di domenica 14 luglio 2019?

Ascolti tv | 14 luglio 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

Ad aver battuto le altri reti per numero di telespettatori è stato Rai1, che con Un Passo dal Cielo 4 ha tenuto incollati allo schermo 1.798.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Un risultato quasi vicino lo ha ottenuto Canale 5 con Colpa delle Stelle: il film che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda è infatti stato visto da 1.626.000 spettatori, pari al 10.2% di share. Su Rai2, invece, N.C.I.S. ha ottenuto un seguito di 1.144.000 spettatori (6.6%).

Italia 1 con Poliziotto in prova ha interessato 898.000 spettatori (5.4% di share), mentre Black Butterfly su Rai 3 è stato guardato da 1.150.000 spettatori (6.7% di share).

Su Rete4 il Maurizio Costanzo Show ha ottenuto un ascolto di 883.000 spettatori (5.3% di share), mentre su La7 Atlantide ha visto 589.000 spettatori e il 3,7% di share.

Su Tv8 Superpole Race ha guadagnato 337.000 spettatori (2.2%), mentre infine sul Nove Little Big Italy ne ha intrattenuti 371.000 (2,1% di share).

Access prime time | Auditel ieri sera

Per quanto riguarda la fascia di access prime time, su Rai 1 Techetechetè ha ottenuto anche ieri sera un ottimo risultato con il 19.6% di share, pari a 3.351.000 spettatori. Buoni ascolti anche per Canale 5 che con Paperissima Sprint ha visto una media di 2.588.000 spettatori (con uno share del 15.4%).

Su Rai3 LOL 🙂 ha invece intrattenuto 1.204.000 spettatori (7% di share), mentre su Italia1 CSI ne ha interessati 791.000 (4.8%).

Su Rai3 Indovina chi viene a cena è stato visto da 835.000 spettatori (pari al 5% di share), mentre su La7 Uozzap! Classic è stato la scelta di 443.000 spettatori (2.6%). Su TV8 4 Ristoranti lo hanno visto in 476.000 (2,8%) e sul Nove Camionisti in Trattoria 324.000 (1.9%).