Amazon Prime Day 2019 | Date | Offerte | Sconti | Cosa comprare

AMAZON PRIME DAY 2019 – Oggi, 15 luglio 2019, e domani, 16 luglio 2019, Amazon renderà disponibili agli iscritti a Prime di tutto il mondo offerte non-stop su tantissimi prodotti. Va infatti in scena l’Amazon Prime Day 2019, il più lungo di sempre.

Quando inizia il Prime Day? L’orario di start è fissato per le ore 00:00 di lunedì 15 luglio e – per la prima volta – durerà 48 ore, offrendo (fino alla mezzanotte del 16 luglio) agli iscritti a Prime due giorni interi con le migliori opportunità di shopping, risparmio e intrattenimento.

Gli iscritti a Prime potranno beneficiare di oltre un milione di offerte a livello globale, con sconti ancora maggiori, offerte a tempo limitato, possibilità di intrattenimento inedite e lanci esclusivi.

“Quest’anno, per celebrare i clienti Prime, Prime Day diventa una due giorni di offerte non-stop con promozioni fenomenali, prodotti esclusivi e sorprese uniche”, ha affermato Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon Italia e Spagna. “Vogliamo rendere Prime Day il momento migliore in assoluto per essere clienti Prime, per questo proporremo sconti eccezionali ed eventi di intrattenimento di rilevanza mondiale con il coinvolgimento di artisti internazionali. Il nostro desiderio è festeggirei clienti Prime e ringraziarli per per la fiducia ed il gradimento dei tanti servizi che Amazon offre loro all’interno del programma Prime”.

Insomma, tantissime offerte con sconti stellari. Ma quali sono i prodotti in saldo? Di seguito i consigli di TPI per l’Amazon Prime Day 2019:

Amazon Prime Day 2019 | Offerte | Sconti | Cosa comprare per la CASA

Di seguito alcuni prodotti selezionati da TPI per la casa:

Friggitrice Ad Aria Calda, Aicok 1400W 3.5L Low-oil Multifunzione Antiaderente Friggitrice, Temperatura e ora Regolabili, Spegnimento automatico, Senza BPA, Grado Alimentare

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Ferro da Stiro Verticale,Aicook Ceramici Termostatici Stiratore Verticale a Vapore,Any angle Anti Gocciolio,Nano-Secco Vapore,Impulso Incremento,1100W Ferro da Stiro da Viaggio

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Eufy [BoostIQ RoboVac 15C Max, Wi-Fi, Upgraded, Super-Thin, 2000Pa Strong Suction, Quiet, Self-Charging Robotic Vacuum Cleaner, Cleans Hard Floors to Medium-Pile Carpets

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Friggitrice ad Aria Muzili, Air Fryer Senza Olio con Display LED, 6 Programmi, Timer, Controllo della Temperatura 1300W 3L Mini Forno per Alimenti Senza Grassi Senza Olio Ricetta Inclusa

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Altoparlante Bluetooth Soundcore Wakey Anker, ricarica veloce wireless da 10W per Samsung Galaxy, sveglia, suono stereo, radio FM, rumore bianco, caricatore wireless Qi con ricarica da 7.5W per iPhone

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

*Su alcuni dei prodotti linkati negli articoli TPI ha un programmi di affiliazione e ottiene una piccola percentuale sui ricavi, senza variazioni dei prezzi.

Amazon Prime Day 2019 | Offerte | Sconti | Cosa comprare per LUI

AmazonBasics – Sedia da ufficio e da gaming, design Racing, rosso

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

AmazonBasics – Bagaglio per vano sottosedile, Blu scuro

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

adidas -T-Shirt Uomo

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Fire TV Stick | Basic Edition

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

AmazonBasics – Zaino ultra leggero pieghevole

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Amazon Prime Day 2019 | Offerte | Sconti | Cosa comprare per LEI

Elli 303441919 Orecchini a Perno da Donna, Oro

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Elli 103952719 Collana con Ciondolo da Donna, Argento

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Elli 304210119 Orecchini a Clip da Donna, Oro

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Thomas Sabo Donna-Ciondolo Charm Argento sterling 925 1779-691-7

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Elli 203152619 Braccialetto a Catenina da Donna, Argento

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Amazon Prime Day 2019 | Offerte | Sconti | Cosa comprare per SPORT

AmazonBasics – Coppia di manubri in Neoprene

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

AmazonBasics – Palla Medica

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

AmazonBasics Pop-up Beach

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Ultrasport Videocamera Action UmovE HD60 con Accessori

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Ultrasport F-Bike Advanced Cyclette da Allenamento con Computer e App, Sensori delle Pulsazioni, Pieghevole

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Amazon Prime Day 2019 | Offerte | Sconti | Cosa comprare per TECNOLOGIA

Mini speaker Bluetooth Soundcore Flare, speaker wireless portatile, impermeabilità IPX7 per feste all’aria aperta, spettacolo di luci LED, suono a 360° e tecnologia BassUp™

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Philips SHE3555BK/00 Cuffie Auricolari (Bassi Completi, Microfono Incorporato, 2 Tipi di Cuffie, Vestibilità Perfetta, Cavo Rinforzato), Nero

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Philips HTL1510B/12 Altoparlante, Bluetooth (Bluetooth, Subwoofer Wireless, Ingresso Audio, Posizionamento Flessibile, Design Piatto), Nero

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Jabra Elite 85h Alexa Edition – Cuffie Wireless Sovraurali con ANC e Tecnologia SmartSound, Bluetooth 5.0, con Alexa integrata, Nero e Rame

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Telecamera IP di sicurezza da interni Imou per sorveglianza domestica avanzata, dotata di risoluzione 1080P, rilevamento antintrusione, rilevamento di suoni anomali, audio bidirezionale

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

