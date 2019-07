Amazon Prime Day 2019 Tecnologia | Offerte, sconti | Prodotti da comprare

AMAZON PRIME DAY 2019 TECNOLOGIA – Ci siamo: oggi, 15 luglio, e domani, 16, va in scena l’Amazon Prime Day 2019. 48 ore di offerte su tantissimi prodotti per i clienti Prime. Insomma, un evento da non perdere per comprare ciò di cui abbiamo bisogno o togliersi qualche sfizio, magari tecnologico. TPI ha raccolto alcuni prodotti della tecnologia che andranno in sconto e che potrebbero fare al caso vostro. Vediamoli insieme:

Mini speaker Bluetooth Soundcore Flare, speaker wireless portatile, impermeabilità IPX7 per feste all’aria aperta, spettacolo di luci LED, suono a 360° e tecnologia BassUp™

Philips SHE3555BK/00 Cuffie Auricolari (Bassi Completi, Microfono Incorporato, 2 Tipi di Cuffie, Vestibilità Perfetta, Cavo Rinforzato), Nero

Philips HTL1510B/12 Altoparlante, Bluetooth (Bluetooth, Subwoofer Wireless, Ingresso Audio, Posizionamento Flessibile, Design Piatto), Nero

Jabra Elite 85h Alexa Edition – Cuffie Wireless Sovraurali con ANC e Tecnologia SmartSound, Bluetooth 5.0, con Alexa integrata, Nero e Rame

Telecamera IP di sicurezza da interni Imou per sorveglianza domestica avanzata, dotata di risoluzione 1080P, rilevamento antintrusione, rilevamento di suoni anomali, audio bidirezionale

*Su alcuni dei prodotti linkati negli articoli TPI ha un programmi di affiliazione e ottiene una piccola percentuale sui ricavi, senza variazioni dei prezzi.