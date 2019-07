Amazon Prime Day 2019 Casa | Cosa comprare | Offerte | Sconti | Prodotti

AMAZON PRIME DAY 2019 CASA – Cosa comprare per la casa con l’Amazon Prime Day? Vi siete fatti questa domanda? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. In occasione dell’evento Amazon che durerà 48 ore (lunedì 15 e martedì 16) TPI ha raccolto alcuni prodotti per la casa che andranno in sconto e che potrebbero fare al caso vostro. Ma vediamoli insieme nel dettaglio:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’AMAZON PRIME DAY 2019

Friggitrice Ad Aria Calda, Aicok 1400W 3.5L Low-oil Multifunzione Antiaderente Friggitrice, Temperatura e ora Regolabili, Spegnimento automatico, Senza BPA, Grado Alimentare

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Ferro da Stiro Verticale,Aicook Ceramici Termostatici Stiratore Verticale a Vapore,Any angle Anti Gocciolio,Nano-Secco Vapore,Impulso Incremento,1100W Ferro da Stiro da Viaggio

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Eufy [BoostIQ RoboVac 15C Max, Wi-Fi, Upgraded, Super-Thin, 2000Pa Strong Suction, Quiet, Self-Charging Robotic Vacuum Cleaner, Cleans Hard Floors to Medium-Pile Carpets

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Friggitrice ad Aria Muzili, Air Fryer Senza Olio con Display LED, 6 Programmi, Timer, Controllo della Temperatura 1300W 3L Mini Forno per Alimenti Senza Grassi Senza Olio Ricetta Inclusa

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

Altoparlante Bluetooth Soundcore Wakey Anker, ricarica veloce wireless da 10W per Samsung Galaxy, sveglia, suono stereo, radio FM, rumore bianco, caricatore wireless Qi con ricarica da 7.5W per iPhone

Puoi acquistare il prodotto qui sopra a questo link.

*Su alcuni dei prodotti linkati negli articoli TPI ha un programmi di affiliazione e ottiene una piccola percentuale sui ricavi, senza variazioni dei prezzi.

LE OFFERTE SUI PRODOTTI SPORT

LE OFFERTE SULLA TECNOLOGIA