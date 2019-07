2 Fast 2 Furious film | Italia 1 | Trama | Cast | Streaming | Paul Walker

2 Fast 2 Furious è il film che va in onda stasera, lunedì 15 luglio 2019, in prima serata su Italia 1 dalle 21.20. La pellicola è del 2003, è stata diretta dal regista John Singleton e vede come protagonista il compianto Paul Walker, attore americano scomparso nel 2013 proprio durante le riprese di Fast & Furious 7, e la bella Eva Mendes.

Si tratta in sostanza del sequel di Fast & Furious, film del 2001 per la regia di Rob Cohen che diede inizio a tutta la serie: a 2 Fast to Furious, che è anche prequel di The Fast and the Furious: Tokyo Drift del 2006, hanno poi fatto seguito Fast & Furious – Solo parti originali (2009), Fast & Furious 5 (2011), Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious 7 (2015) e Fast & Furious 8 (2017).

Trama

Il film racconta la storia di Brian O’Conner, ex poliziotto che si ritrova a reclutare un suo amico d’infanzia, Roman Pierce, per aiutarlo a trasportare una partita di denaro sporco per conto del boss malavitoso Carter Verone, la cui attività di copertura è la gestione di una ditta di import-export in Florida. Ma Verone non è l’unico con una copertura: lo è, infatti, anche il nuovo lavoro di Brian, che agisce per conto dell’FBI accanto all’agente Monica Fuentes, la quale si è infiltrata nell’organizzazione per tentare di sventare il traffico e assicurare alla giustizia i criminali.

Veron proporrà ai due una gara per testare la loro esperienza…

2 Fast 2 Furious film | Cast

Ecco il cast al completo di 2 Fast 2 Furious con gli attori e i rispettivi ruoli interpretati:

Paul Walker – Brian O’Conner

– Brian O’Conner Tyrese Gibson – Roman Pearce

– Roman Pearce Eva Mendes – Monica Fuentes

– Monica Fuentes Cole Hauser – Carter Verone

– Carter Verone Ludacris – Tej Parker

– Tej Parker Devon Aoki – Suki

– Suki Jin Au-Yeung – Jimmy

– Jimmy Thom Barry – Agente Bilkins

– Agente Bilkins James Remar – Agente Markham

– Agente Markham Amaury Nolasco – Orange Julius

– Orange Julius Michael Ealy – Slap Jack

– Slap Jack Edward Finlay – Agente Dunn

– Agente Dunn Mark Boone Junior – Detective Whitworth

– Detective Whitworth Matt Gallini – Enrique

– Enrique Roberto Sanchez – Roberto

Trailer

Qui di seguito il trailer (in italiano) di 2 Fast 2 Furious:

2 Fast 2 Furious film | Streaming e diretta tv

Dove vedere 2 Fast 2 Furious? Il film va in onda lunedì 15 luglio 2019 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 506 per la versione HD e al tasto 106 per chi è un abbonato Sky.

Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo in diretta su MediasetPlay e anche recuperarlo grazie alla funzione on demand.