UN PASSO DAL CIELO 4 TRAMA – Questa sera, 14 luglio 2019, alle ore 21,25 va in onda su Rai 1 la replica della seconda puntata della fiction Un passo dal cielo 4 che ha visto l’abbandono di Terence Hill e l’arrivo di Daniele Liotti, nei panni del Capo della Forestale, Francesco Neri. Nel cast anche Francesco Salvi, Gianmarco Pozzoli, Giusy Buscemi e Rocio Munoz Morales. Tra le new entry Enrico Iannello che interpreta il commissario Nappi, Pilar Fogliati e Daniela Virgilio. Guest star: Fedez, entrato nelle trame della quarta stagione nel ruolo di se stesso.

Ma di cosa parla la seconda puntata di Un passo dal cielo 4 in onda stasera? Qual è la trama? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Primo episodio: Il sentiero verso Casa

Mentre viene ritrovata in fin di vita una giovane donna giunta in vacanza a San Candido (Trentino Alto Adige), Francesco cerca di mettere in guardia sua moglie Livia sulla pericolosità del maestro. Vincenzo invece conosce Cristina, la sorella di Huber, giunta a San Candido per gli ultimi preparativi del matrimonio…

Secondo episodio: Sfida verticale

Francesco viene preso in ostaggio da tre narcotrafficanti che si ritrovano in alta montagna dopo un atterraggio di fortuna. Le cose si complicano ancora di più quando viene coinvolta anche Emma. Vincenzo è alle prese con il desiderio di vendetta di Cristina nei confronti di Hans e deve fare i conti con il sospetto che Eva lo tradisca con Fedez. Sarà veramente così?

Di seguito il cast di Un passo dal cielo 4:

Daniele Liotti – Comandante Neri

Pilar Fogliati – Emma

Francesca Piroi – Zoe

Enrico Ianniello – Vincenzo

Rocio Munoz Morales – Eva

Alice Torriani – Cristina

Tommaso Ramenghi – Tommaso

Caterina Shulha – Natasha

Francesco Salvi – Roccia

Daniela Virgilio – Livia

Fedez – se stesso

