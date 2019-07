Terremoto oggi | 14 luglio 2019 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

SCOSSA TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo sono riportate in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia, oggi 14 luglio 2019: la magnitudo, l’epicentro, l’orario della zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora.

Ore 7,54: scossa in provincia di Macerata

Un terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato nella zona: 2 chilometri ad Ovest di Sarnano (provincia di Macerata) oggi, 14 luglio, alle ore 7,54 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.03, 13.28 ad una profondità di 26 chilometri.

Ore 6,23: scossa a largo di Civitavecchia

Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato nel Tirreno Centrale (MARE, davanti a Civitavecchia) alle ore 6,23 di oggi con coordinate geografiche (lat, lon) 41.83, 11.26 ad una profondità di 10 chilometri.

Ore 5,40: scossa in provincia di Palermo

Una scossa di magnitudo 2.0 è avvenuta nella zona: Costa Siciliana centro settentrionale (provincia di Palermo) nella notte di oggi, 14 luglio 2019, alle ore 5,40 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.38, 13.39 ad una profondità di 6 chilometri.

