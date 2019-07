Previsioni meteo oggi 14 luglio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 14 LUGLIO 2019 – Chi non controlla spesso il Meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 14 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 14 luglio 2019 | NORD

Al Nord oggi inizialmente bel tempo seguito da un generale annuvolamento, con possibili precipitazioni e temporali, specie sulle zone montuose. Miglioramento in serata con ampi spazi di sereno.

CENTRO E SARDEGNA

Nuvoloso sulle regioni adriatiche con rovesci o temporali in attenuazione già dalla mattinata. Sul resto del Centro Italia cielo poco nuvoloso. Possibili rovesci sparsi nel pomeriggio su Sardegna e Lazio, compresa Roma.

SUD E SICILIA

Cielo parzialmente nuvoloso nelle regioni del Sud, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale su Molise, Basilicata e Puglia. I fenomeni peggioreranno in serata in Molise.

Cielo sereno e soleggiato in Sicilia, con qualche rovescio occasionale in serata sulle zone montuose. Sul resto del Meridione nuvolosità in aumento sulle aree montuose, in particolare della Calabria, con possibili rovesci.

Previsioni meteo oggi domenica 14 luglio 2019 | TEMPERATURE

Minime in calo al Nord e sulle regioni adriatiche del Centro-Sud, stazionarie altrove. Massime in forte calo al Nord, in diminuzione sulle aree interne del Centro-Sud. In rialzo altrove.

VENTI

Venti deboli orientali sulla Pianura-Padana, variabili sul resto del Settentrione. Da deboli a moderati sul resto del Paese, come in Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Abruzzo. In rotazione da Nord sulla Sardegna.

MARI

Poco mosso l’Adriatico settentrionale, generalmente mossi gli altri bacini.