Poliziotto in prova | Film | Italia 1 | Trama | Cast | Trailer

Stasera alle ore 21,20 va in onda su Italia 1 il film Poliziotto in prova (Ride Along), commedia del 2014 con la regia di Tim Story che ha incassato 145 milioni di dollari in giro per il mondo.

Nel gennaio 2016 è uscito il sequel, intitolato Un poliziotto ancora in prova (Ride Along 2), sempre con la regia di Tim Story, e con Ice Cube e Kevin Hart come protagonisti.

Ma vediamo insieme di cosa parla, la trama, il cast e il trailer del film:

Poliziotto in prova | Film | Italia 1 | Trama

Di cosa parla Poliziotto in prova? Qual è la trama? La commedia racconta la storia di Ben Barber che sta lavorando nel servizio di sicurezza di un liceo quando riceve la lettera che gli comunica di essere stato accettato nell’accademia di polizia.

Ben vuole sposare le sua fidanzata, Angela, ma per farlo deve chiedere il permesso a suo cognato, James Payton, un agente di polizia piuttosto noto e temuto dai criminali, spesso utilizzato nelle azioni più pericolose. Insomma, un tipo tosto.

Ben ha sempre sognato di entrare in polizia, ma le sue uniche esperienze sulla materia sono nel mondo virtuale. Nonostante questo suo cognato vuole metterlo alla prova e il giorno dopo lo porta con sé in situazioni veramente strane e particolari. James ha infatti richiesto alla centrale che gli fossero affidati i casi meno graditi, per i quali Ben si rivela impreparato ed incosciente.

Ben però non si dà per vinto e grazie ad un caso di traffico d’armi gestito da un certo Omar, già da molto tempo seguito da James, riesce a dimostrare il suo valore e a convincere il cognato ad accettare il matrimonio tra lui e Angela.

Poliziotto in prova | Film | Italia 1 | Cast

Nel film recitano tanti attori americani. Questi i principali: Ice Cube (il protagonista), Kevin Hart, John Leguizamo, Bruce McGill e Tika Sumpter.

Chi è Ice Cube? Pseudonimo di O’Shea Jackson, è un rapper, attore e produttore discografico americano. Originariamente è stato membro del gruppo N.W.A (Niggaz With Attitudes). Dopo l’esperienza con Eazy, Dre e gli altri, Ice Cube è entrato nei Westside Connection.

Ice Cube nasce a South Central Los Angeles da Doris, addetta di un ospedale nonché guardiano, e Hosea Jackson, che lavorava per l’UCLA. È cugino del rapper Del tha Funkee Homosapien. Nel 1992 si è convertito all’Islam.

Poliziotto in prova | Film | Italia 1 | Trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Italia 1: