Oroscopo Paolo Fox domani 15 luglio 2019 | Previsioni di domani | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 15 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, lunedì 15 luglio 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 15 luglio 2019 | Previsioni

Cari Ariete per voi inizia una settimana di sbandamento e confusione. Giorni critici: lunedì e martedì. Le prossime 48 ore, inoltre, porteranno qualche dubbio in amore! Tuttavia la produttività non mancherà.

In arrivo giornate forti ed efficaci anche per l’amore! Anche sul lavoro ci sono svariati programmi aperti ed è in arrivo una grande occasione. Tutto ora è nelle vostre mani. Approfittatene.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 luglio 2019 | Gemelli

I Gemelli sono in un periodo difficile per quanto riguarda accordi e trattative: alcuni non vogliono più lavorare in una certa azienda, altri vorrebbero continuare ma un cambiamento. Qualche perplessità anche in amore: in questo periodo nella relazione non c’è grande trasporto e questo provoca nervosismi e dubbi. Vorreste più garanzie.

Cari Cancro, siete entrati nel mese dell’amore ritrovato. Vi siete liberati di un peso e avete cavalcato l’onda del cambiamento, ma continuano ad esserci critiche e obiezioni sul vostro operato. Dovete chiudere, o trasformare, alcune collaborazione infruttuose.

Per i Leone si avvicina sempre di più un agosto sensazionale e questa sarà una settimana importante: mi raccomando, cercate di non essere troppo spavaldi o dispotici nei confronti degli altri. Preparatevi a discutere sul posto di lavoro tra mercoledì e venerdì.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 luglio 2019 | Vergine

I progetti a cui state lavorando ora esploderanno definitivamente. Probabile qualche disagio fisico ma è arrivato il momento di iniziare a guardare al futuro con entusiasmo e positività. Forza Vergine!

Quella di domani non sarà una giornata da ricordare per i Bilancia: sarete affaticati e demoralizzati. In tanti stanno lottando per vincere una battaglia: alcuni ce l’hanno fatta, altri hanno dovuto discutere con persone che hanno cercato di rallentarli o bloccarli. Novità in arrivo da mercoledì.

Per gli Scorpione da domani inizia una fase di profonda riflessione, soprattutto in amore: non amate le relazioni troppo morbose ma allo stesso tempo siete gelosi di natura e vorreste più liberà dal partner.

Oroscopo Paolo Fox domani 15 luglio 2019 | Sagittario

Grandi prospettive per i Sagittario: il mese di agosto sarà clamoroso e con grandi stelle. Se c’è stata una chiusura o un conflitto, anche e soprattutto in amore, mettetevi – fin da domani 15 luglio – tutto alle spalle perché sta per arrivare una ricrescita…

Ventata di rivoluzione in casa Capricorno. Se una collaborazione si è interrotta, o sta per interrompersi, potrebbe nascere qualcosa di nuovo (e magari indipendente). Vorreste avere maggiori sicurezze e garanzie nella vita. Possibile un piccolo scontro d’amore, fate attenzione. Dosatevi un po’.

Siete ancora pieni di ripensamenti, soprattutto sul lavoro. Avete voglia di cambiare vita e iniziare nuovi progetti. La Luna nel segno porterà un po’ di “elettricità” tra mercoledì e venerdì e qualcuno sarà particolarmente conflittuale proprio in ambito lavorativo.

Cari Pesci, mercurio nel segno può aiutarvi a risolvere qualche problema del passato. Attenzione ad alcune questioni legali, soprattutto se siete nel torto, e alle clausole di accordi…