Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 14 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 14 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi domenica 14 luglio 2019? Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 14 luglio 2019 | Ariete | Toro | Leone | Cancro | Vergine | Sagittario

Tra i segni più fortunati di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente l’Ariete. Dopo una settimana piena di impegni e qualche discussione è finalmente tornata la serenità: godetevela a pieno!

Al top anche il Cancro, con sole e Venere nel segno che portano tante novità amorose e professionali. Un weekend positivo per gli amici del Leone, che riusciranno a raggiungere il loro obiettivo qualsiasi strada sceglieranno di prendere.

Per quanto riguarda il Sagittario, un periodo positivo è in arrivo se saprete aprirvi ai cambiamenti e a nuove sfide e possibilità per il futuro.

Bene anche per il Capricorno: quell’occasione professionale che tanto attendevate sta per piombarvi addosso inaspettatamente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 14 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 14 luglio 2019 secondo Paolo Fox c’è il Toro: è una domenica molto sottotono per voi.

Anche i Gemelli non se la passano un granché: stress e tensione alle stelle e probabili discussioni con il partner.

Gli amici della Vergine, invece, non fanno altro che domandarsi se sono felici o meno nel loro rapporto di coppia, quindi la domenica sarà particolarmente agitata e piena di pensieri.

