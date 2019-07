Oroscopo Paolo Fox 14 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 14 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 14 luglio 2019, segno per segno.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dall’8 al 14 luglio 2019

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, dopo una settimana piena di problemi e discussioni è arrivato il momento di ritrovare la serenità. Cercate il chiarimento con quelle persone a cui tenete davvero.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari Toro, è una domenica un po’ sottotono per voi. Diverse problematiche sorte nel corso della settimana non si sono ancora risolte e qualche spesa imprevista ha contribuito a farvi saltare i nervi. Non temete, il recupero è alle porte.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 luglio prevede una domenica piuttosto complicata per voi, cari amici dei Gemelli. Stress e tensione sono alle stelle, ma cercate di non alimentare il nervosismo con l’ennesima discussione con il partner.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Amici del Cancro, il vostro segno è uno dei fortunati di oggi, domenica 14 luglio 2019. Sole e Venere, infatti, stanno per portarvi belle (e attese) novità sia sotto il profilo professionale che quello amoroso. Soprattutto sul lavoro, finalmente, raccoglierete i frutti di un duro impegno.

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019

Cari Leone, siete tra i segni fortunati di questa estate 2019. Qualsiasi strada percorrerete, infatti, vi porterà esattamente dove avevate intenzione di andare. Per i single è un periodo ricco di opportunità da non farsi sfuggire.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2019 | Vergine

L’oroscopo di Fox di oggi non è molto positivo per voi, cari amici della Vergine. Una miriade di dubbi sul vostro rapporto di coppia continuano ad affollarvi la mente e voi, in sostanza, non sapete più dire se siete felici o meno. Qualche problemino anche a livello lavorativo, con qualche questione legale e contrattuale ancora in via di risoluzione.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Bilancia, è una domenica all’insegna dell’impulsività. Non fate altro che ripetervi di non agire senza prima aver contato fino a 10 ma poi, alla fine, ci cascate sempre. Cercate di controllarvi e di evitare lo scatenarsi di discussioni inutili.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi 1414 luglio per quanto riguarda voi, amici dello Scorpione, vuole assolutamente che vi rilassiate. Avete accumulato stress e tensioni che sono andate a riversarsi sul vostro rapporto di coppia. Non soffermatevi sulle piccole cose ma cercate di vedere la vostra vita dall’esterno: tolta la stanchezza, in fondo, vi potete ritenere soddisfatti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, se riuscirete ad aprirvi ai cambiamenti entrerete in una fase molto positiva della vostra vita. Dopo un periodo negativo, infatti, il vostro quadro astrale sta cambiando tutti i suoi colori e sfumature.

Cari Capricorno, cambiamenti radicali in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Quell’opportunità che stavate aspettando vi piomberà addosso così inaspettatamente da lasciarvi di stucco. Per quanto riguarda l’amore, invece, l’oroscopo non è positivo: siete pieni di dubbi sulla storia che state vivendo.

L’OROSCOPO DEL 2019

In questa domenica è importante ricaricare le batterie, cari amici dell’Acquario. Non è un momento particolarmente fortunato per voi ma, anzi, costellato di parecchi problemi. In amore avete tanti sospetti sulla fedeltà del partner, mentre in famiglia non fanno altro che premere sui tasti sbagliati.

Amici dei Pesci, è arrivato il momento che prendiate una decisione su chi siete e dove volete andare. Ultimamente avete fatto una serie di investimenti sbagliati, soprattutto a livello sentimentale. Se la persona che vi sta accanto non vi convince lasciatela andare, ma evitate i tradimenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI