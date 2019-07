Oroscopo di oggi 14 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 14 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’Oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 14 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 14 luglio 2019

Amici dell’Ariete, la Luna in Sagittario vi rende energici, positivi e pieni di voglia di fare. Questo buonumore farà bene al vostro rapporto di coppia in primis: era diverso tempo che il partner non vi vedeva così sorridenti.

Cari Toro, ci sono una serie di ambiziosi progetti a cui tenete moltissimo e secondo le previsioni delle stelle è il momento giusto per portarli a termine. A partire da oggi e nei prossimi giorni, infatti, sarete più coraggiosi e intraprendenti che mai.

Oroscopo di oggi 14 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, in questa calda domenica di luglio vi sveglierete un po’ malinconici. Negli ultimi giorni avete riflettuto molto e vi siete resi conto di aver allontanato qualcuno a cui invece tenevate. Cercate di rimediare da lunedì, mentre oggi fate una bella camminata all’aperto ed elaborate una strategia per farvi perdonare.

L’oroscopo di oggi vi vede finiti con tutte le scarpe in una situazione decisamente complessa. Non dubitate delle vostre capacità, perché il modo di uscirne c’è sempre. Cercate di riconquistare un po’ di fiducia in voi stessi provando a parlarne con gli amici più cari davanti a un bel bicchiere di vino.

Cari Leone, in questa domenica non dovrete fare altro che godervi un po’ di sana tranquillità. Vi verrà voglia di mettervi ai fornelli per coccolare il partner o qualche amico con qualche delizia.

Oroscopo di oggi 14 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, in questo 14 luglio siete nervosi e particolarmente suscettibili. Cercate di non soccombere al nervosismo, anche se sarà difficile. Quando entrate in questo mood, purtroppo, ci vuole un po’ di tempo per farvi tornare il sorriso. Rilassatevi il più possibile.

Cari Bilancia, la Luna in Sagittario è molto positiva per voi, soprattutto perché vi invita a togliere spazio alle negatività per farne a pensieri nuovi e positivi. State solo attenti alle vostre finanze, perché ultimamente la situazione non è delle migliori e non è proprio il caso di togliersi sfizi.

Amici dello Scorpione, ultimamente siete presi da una folle gelosia. Anche se il partner non vi da modo di pensare male, voi non riuscite a togliervi dalla testa i sospetti. Probabilmente state vivendo un periodo di insicurezza personale, ma non è proprio il caso di alimentare inutili discussioni con il partner. Cercate piuttosto il suo appoggio.

Oroscopo di oggi 14 luglio 2019 | Sagittario

Avete la Luna nel segno che vi rende particolarmente creativi e sensibili. Una sensibilità che, però, darà spazio anche a qualche debolezza di troppo. Cercate di mantenere la retta via o di farvela indicare dalle persone più care.

Cari Capricorno, ci sono delle questioni rimaste in sospeso da diverso tempo ed è arrivato il momento di risolverle una volta per tutte. Cercate di affrontarle, le stelle questa domenica sono dalla vostra parte.

L’oroscopo di oggi 14 luglio prevede per voi una serie di incomprensioni con il partner per questioni legate alla situazione finanziaria. Lui non è d’accordo su alcune scelte che avete fatto, cercate di fargli cambiare idea.

Amici dei Pesci, avete tante idee in testa e tanti progetti ma è necessario ragionare per priorità. Le cose più importanti, infatti, non possono essere trascurate, a meno che non vogliate mandare all’aria quanto costruito finora.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.